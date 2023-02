PGA TIL LIV: Viktor Hovland har uttalt seg negativt om endringene PGA har gjort denne sesongen. Det har fått ryktene til å gå om en mulig overgang til Saudi Arabia-turneringen LIV Tour.

Viktor Hovland utelukker ikke kontroversiell LIV-overgang

PHOENIX (VG) Viktor Hovland takket nei til den kontroversielle golfturneringen LIV i fjor sommer, men han vil ikke utelukke en overgang i fremtiden.

Viktor Hovland spilte i helgen turneringen Phoenix Open i Scottsdale, Arizona. Det er en av turneringene han «måtte» spille for å få utbetalt alle premiepengene sine fra 2022. Det er et system han liker dårlig.

– Jeg er ikke glad i å bli fortalt hvor jeg skal møte opp, sa 25-åringen til VG onsdag.

PGA-endringene har fått ryktene til å gå om flere av stjernene vil bytte beite til den Saudi-Arabia-eide LIV Tour. Hovland er en av de som har vært mest negativ til endringene.

– Jeg tror ikke det er kontroversielt å si at mange av endringene på PGA-touren er på grunn av LIV, sier han.

Info Derfor er LIV Tour kontroversiell LIV Tour er finansiert av det saudiarabiske regimet. De er blant annet beskyldt for drapet på den kritiske journalisten Jamal Kashoggi. Ifølge en rapport fra The Indinpendent har kvinnerettighetsforkjempere og politikere blitt seksuelt trakassert, torturert og drept i saudiarabiske fengsler. Homofili er ikke lov i Saudi-Arabia, og man kan risikere fengselsstraff og opp mot 1000 piskeslag. Vis mer

– Er LIV en retning du har vurdert etter alt det som har skjedd med PGA?

– Ingenting er utelukket. Jeg prøver bare å gjøre det beste for meg og min satsing, men man vet jo aldri hva fremtiden bringer. Men de (LIV) har er en lang vei å gå, for å si det på den måten, sier han.

Han tror likevel at det beste for utviklingen akkurat nå er PGA.

– Per dags dato har jeg lyst til å spille her, det er her de beste spillerne er. Jeg tror det er bedre for min golf om jeg spiller på PGA-touren.

Spillere som Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau og Brooks Koepka valgte å ta tilbudet fra midtøsten forrige sesong.

Hovland sier at han ikke har vist særlig interesse siden han takket nei i fjor sommer, og derfor ikke har hørt mer fra den kanten.