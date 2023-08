1 / 2 SØLV OG GRØNNE SKOGER: Viktor Hovland får trofeet for BMW Championship-seieren fra Ilka Horstmeier i bilfabrikanten. POKAL: Viktor Hovland med vandrepokalen J.K. Wadley Trophy. forrige neste fullskjerm SØLV OG GRØNNE SKOGER: Viktor Hovland får trofeet for BMW Championship-seieren fra Ilka Horstmeier i bilfabrikanten.

Hovland har tjent mer i år enn på hele PGA-karrieren tidligere: − Enorme summer

Med søndagens turneringsseier har Viktor Hovland (25) passert 150 millioner kroner i innspilte pengepremier bare denne sesongen.

Storspillet på banen i BMW Championship i FedEx-cupen FedEx-cupen«Sluttspillet» i PGA-touren gjør seg også i banken: Den triumfen var alene verdt 38 millioner kroner.

Summen fører nordmannen opp på tredjeplass over sesongens best betalte spillere på PGA-touren.

Der står han nå på over 14,1 millioner dollar – nær 151 millioner norske kroner etter dagens kurs.

– Det forteller at han har spilt veldig stabil golf. Han har ikke misset en cut på ett år, siden i fjor sommer, og det er vanvittig bra, sier Discovery-ekspert Marius Thorp om spilleren med 26 strake PGA-turneringer med å klare cut’en cut’enEn cut er en kvalifiseringsgrense som brukes etter to spilte runder som bestemmer om spillerne får delta i to nye runder. Meningen er at kun de beste spillerne skal få bli med videre. De aller fleste turneringer spilles med cut. Rundt 70 spillere går som regel videre..

Hovland har også på de siste elleve månedene spilt inn mer i penger enn han gjorde på sine tre første år som PGA-proff.

Se Tour Championship torsdag til søndag på Eurosport Norge og Discovery+

Info Hovlands pengepremier – sesong for sesong 2022/23: 150.943.054 kroner 2021/22: 52.072.572 kroner 2020/21: 54.001.160 kroner 2019/20: 21.202.216 kroner Alle summer er omregnet etter dagens dollarkurs Vis mer

Fra sesongstart 2019 til sesongslutt 2022 ble totalen omtrent på 127,2 millioner norske kroner.

– Når du presterer godt over så lang tid, og i tillegg får to seirer i to av de største turneringene, er det godt betalt. Det er enorme summer. Men ikke drivkraften hans på det nivået han er på nå. Jeg tror det er andre ting som er viktigere for ham, mener Thorp.

Golfeksperten reiser til USA denne uken for å følge Hovland på nært hold i siste turnering av «PGA-sluttspillet».

Der venter et enda heftigere pengeregn over bestemann. Vinneren på East Lake-banen i Georgia, som blir å regne som sesongens beste golfspiller, mottar 18 millioner dollar – 192,5 millioner kroner.

Info Dette er FedEx-cupen I løpet av en sesong på PGA-touren samler spillerne opp poeng basert på hvordan de gjør det i turneringene. Poengene danner grunnlaget for det som kalles FedEx-sammendraget, en rangering av hvem som har vært sesongens beste spiller. Sesongen avsluttes til slutt med det som kalles FedEx-playoffen, som består av tre turneringer: De 70 beste spillerne får delta i FedEx St. Jude Championship.

Deretter venter BMW Championship, hvor de 50 beste spillerne deltar, der Hovland altså vant søndag.

Så avsluttes sesongen med Tour Championship der bare de 30 beste spillerne får delta. Vinneren blir å regne som sesongens beste spiller. Vis mer