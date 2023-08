HAR ÅPNET DØREN: Petter Northug er klar med sitt eget langløpslag hvor han blir sportslig leder og lagets store stjerne til vinteren.

Petter Northug satser: − Min siste sjanse

Petter Northug (37) har et nytt prosjekt på gang. Han har gitt seg selv tre år på å lykkes.

Kortversjonen Petter Northug (37) blir sportslig leder for sitt eget langløpslag.

Northugs mål er å stå på pallen i et langløp i løpet av de neste tre årene.

Northug returnerte som langrennsløper forrige sesong, fem år etter hans siste verdenscuprenn.

Northug er på jakt etter flere løpere til sitt nye lag, gjerne unge løpere mellom 20 og 25 år. Vis mer

Petter Northug er tilbake. Nå som sportslig leder og den største stjernen på eget langløpslag. I løpet av tre år vil han stå på pallen i et langløp. Gjerne flere. Helst mange.

– Jeg må løfte meg to-tre hakk. Kapasiteten er for dårlig. Jeg husker hvordan kroppen var på sitt beste, sier Northug til VG.

Han forteller at kjernemuskulaturen må bli bedre og han må bli hurtigere. 37-åringen er seig i staking.

– Jeg er motivert til å angripe nå, sier Northug.

Tror du Petter Northug vinner Vasaloppet før han er 40 år? Ja! Dette er så kult prosjekt. Nei, han er sjanseløs. Tja, umulig å si, men jeg håper det - da blir det show.

Da 37-åringen var tilbake som langrennsløper sist sesong, var det nøyaktig fem år siden han gikk sitt siste verdenscuprenn. Nå handler alt om langløp.

– Dette er min siste sjanse på pallen. Jeg skal gi det et forsøk. Sist sesong ble det en 5. plass. Jeg skal være mye bedre om to år. For laget er det Vasaloppet som gjelder. Det er vårt VM, sier Northug.

Visste du at Northug også har drevet med skiskyting? Her var han i svensk drakt i fjor:

Han stortrives som langløper. Kroppen svarer. Sist sesong tok Northug en 5. plass i Grönklitts skimaraton, men det ble 48. plass i Vasaloppet og 36. plass i Marcialonga. Nå er listen hevet.

Under Blinkfestivalen for to uker siden ble han nummer tre på det 50 kilometer lange rulleskirennet. Andrew Musgrave vant. Northug var foran Johannes Høsflot Klæbo på 15 kilometer fellesstart i Sandnes. Northug er tilbake for å vinne.

– Det er der man må være for at det skal være artig, noe annet er bare irriterende, da er det ikke noen vits i å være med, sier Northug til VG.

VG fikk en solbrun og opplagt 37-åring på videolink tirsdag ettermiddag. Neste test er Toppidrettsveka. Onsdag er det 54 kilometer rulleskirenn på Hitra. Det kan bli flere renn om kroppen vil.

En av signeringene på Northugs nye lag er Joar Thele (30), han ble nummer seks på Vasaloppet i mars, og italienske Alessia De Zolt Ponte (23). Northug håper å gi plass til noen til, gjerne unge lovende løpere mellom 20 og 25 år. 37-åringen forteller at finansieringen for et lag i langløpsserien Ski Classics er på plass. Kommende Ski Classics-sesong avsluttes med Northugs eget «Janteloppet».

– Jeg skal ha det sportslige opplegget hvor jeg bruker erfaring og kunnskap. Jeg vet litt om å feile og det å gjøre ting riktig. Jeg håper løperne vil bruke meg som rådgiver. Jeg kommer til å være bestemt og tydelig. Jeg skal ha kontroll, sier Northug engasjert med et stort smil, mens han knasker på noe som ser ut som en energibar i videobildet.

I ITALIA: Petter Northug på start under Marcialonga sist vinter. Denne vinteren er ambisjonene mye større.

Men selv om han er i sin beste form på mange år og trener bedre enn på lenge, så har han ingen skjult agenda eller drøm om å stå på startstreken i VM i Trondheim om halvannet år.

– Mitt kapittel med VM og OL er over. Jeg har skiftet trening. Det trenes på en helt annen måte med langløp. Verdenscuplangrenn blir verre og verre for hver staketur jeg tar, sier Northug og ler.

Toppidrettsveka fortsetter med sprint i Aure torsdag, før det avsluttes i Granåsen fredag og lørdag.