FRUSTRERT: Englands manager, Sarina Wiegman, er frustrert over endring av planene.

Wiegmans VM-planer i fare: − Det er frustrerende

England-trener Sarina Wiegman håper å kunne samle sitt lag allerede 19. juni i oppkjøringen fram mot VM i Australia og New Zealand.

Det er fire dager tidligere enn det Fifa (Det internasjonale fotballforbundet) og ECA (European Club Association) har blitt enige om. Først var datoen for klubber til å slippe sine spillere så sent som 10. juli, men det skapte harme hos flere landslagssjefer.

Etter enighet mellom Fifa og ECA kan spillere slutte seg til sine landslag 23.–29. juni, så lenge klubben går med på det. Det synes Wiegman fortsatt er for sent. Blant annet peker hun på den lange reisen til Australia og New Zealand som en ekstra utfordring.

– Hvis vi starter 19. juni har vi nok tid til å bli klar for en VM-kamp. Om vi må starte senere er spillerne enda lenger borte fra fotballen og man har lite tid til forberedelser, sa Wiegman da hun presenterte sin VM-tropp onsdag.

– Det er frustrerende for vi hadde planene klar og plutselig endret alt seg. Vi forventet det ikke, men vi må forsøke å samarbeide og prøve å løse det, fortsatte nederlenderen.

VM starter 20. juli. England møter Haiti, Danmark og Kina i gruppespillet. Wiegman ledet England til EM-triumf i fjor sommer.