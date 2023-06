Kamila Valijevas ankesak går i slutten av september.

CAS har fastsatt dato for Valijevas ankesak

Idrettens voldgiftsrett (CAS) fastsatte torsdag datoen for ankebehandlingen av kunstløptalentet Kamila Valijevas dopingfrikjennelse.

CAS kunngjorde at de vil behandle saken bak lukkede dører i Lausanne mellom 26. og 29. september.

I januar ble det klart at Russlands antidopingbyrå (Rusada) konkluderte med at Valijeva ikke kunne klandres for sin positive dopingprøve. Rusada ila henne ingen sanksjon ut over diskvalifikasjon fra konkurransen den dagen prøven ble avgitt. Det fikk Verdens antidopingbyrå (Wada) til å anke saken.

Wada krever i sin anke fire års utelukkelse for den unge kunstløpstjernen, samt diskvalifikasjon av Valijeva fra alle konkurranser fra og med 25. desember 2021, som er dagen da hun avga positiv dopingprøve under det russiske mesterskapet.

Siden prøven ble avgitt i en nasjonal konkurranse, er det Rusada som har hatt ansvaret for behandling av dopingsaken.

Den da 15 år gamle Valijeva kom til fjorårets OL i Beijing som sportens største stjerne. Hun var med på å sikre ROC-laget gull i lagkonkurransen før den positive prøven ble kjent. Seiersseremoni og fordeling av medaljer i den øvelsen er ennå ikke foretatt. Om Valijeva diskes, får USA gullet.

CAS uttalte torsdag at de hadde mottatt anker fra Wada, Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) og Rusada. Wada og ISU ønsker begge at frikjennelsen oppheves.