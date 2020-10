STØTTER TUFTE & CO.: Knut Arthur Norstad (til høyre) har gjennom flere år støttet både enkeltutøvere og samlinger for Olaf Tufte og rolandslaget. Her er Norstad på høydesamling med Tufte i Italia. Foto: Privat

Privat sponsor stopper støtten til «fattige» roere: − Situasjonen er kritisk

Han har gjennom flere år gitt pengestøtte til økonomisk pressede roere som Oscar Stabe Helvig. Tidligere ro-president og Olaf Tuftes faste hjelpemann, Knut Arthur Norstad, etterlyser nå «en håndsrekning» fra forbundet og setter inntil videre ytterligere støtte på vent.

Nå nettopp

– Jeg ønsker at styret i Norges Roforbund skal være mer tilstedeværende og støttende. De bør med et mindre beløp hjelpe de gutta på landslaget som har det økonomisk vanskelig, sier Norstad til VG.

75-åringen har ifølge sin egen beregning de tre siste årene brukt rundt 750.000 kroner av egen lomme for å støtte landslagsroere direkte og deres samlinger. VM- og EM-vinnerne Are Strandli og Kristoffer Brun har gjennom flere sesonger fått det Norstad kaller «stipender».

Norstad opplyser at han i 2020 har gitt Kjetil Borch, Erik Solbakken og Oscar Stabe Helvig direkte pengebeløp. De to sistnevnte satser mot Tokyo-OL i samme båt som Olaf Tufte. Helvig har i pandemien mistet jobben, solgt bilen og satser mot neste sommers OL på oppsparte midler.

– Det går rundt på et vis. Men det er ikke komfortabelt. Det er noen uker i året hvor man lurer på om det holder ett år til, sier Helvig til VG.

– De må snu på kronen for å kjøpe et brød, mener Knut Arthur Norstad og legger til:

– Situasjonen er kritisk for at de skal gjøre gode OL-forberedelser og prestere i Tokyo.

Han venter nå på et møte med ro-president Hans-Jørgen Arvesen. Norstad har stoppet sin personlige støtte til roerne inntil videre.

– Jeg setter pris på det engasjementet Knut Arthur har. Det er synd om dette skjer på grunn av ting han er misfornøyd med hos oss. Det må vi beklage, sier Arvesen til VG.

– Jeg ser at situasjonen er fortvilet, sier Arvesen. Han mener at det har vært sånn lenge og viser til at hele næringskjeden i norsk toppidrett er profesjonalisert. Men at OL-utøvere, som roerne, fortsatt ikke kan leve av idretten.

– Sånn har det vært lenge. Vi er i en skvis så lenge utøverne ikke – som i mange andre land – får mer støtte fra staten, mener Arvesen.

Det lille forbundet med drøyt 4500 medlemmer opprettet landslag i 1970. De siste 50 årene har Norge vunnet 61 medaljer i internasjonale mesterskap. Kristoffer Brun tok tidligere i måneden den foreløpig siste gullmedaljen da han vant EM.

Knut Arthur Norstad mener forbundsledelsen kunne gjort mye mer. Han viser roforbundet har dette året spart «massevis» på færre treningsleirer i utlandet og deltagelse i verdenscup, mener han. Norstad har de siste årene har deltatt som tilrettelegger for roernes høydeleire i utlandet. Han anslår at den avlyste leiren i Livigno sist sommer ville ha kostet NRF litt mindre enn en halv million kroner.

Knut Arthur Norstad sier at de OL-klare utøverne bør få en støtte på 50.000 kroner hver.

– I tillegg har forbundet vært fraværende og ikke holdt god nok kontakt med elitegruppen. Jeg vet egentlig ikke hva forbundsstyret driver med, sier Norstad.

– Vi kunne alltids ha gjort det bedre i forhold til oppfølging, medgir Hans-Jørgen Arvesen som siden 2015 har vært president.

Norges idrettsforbund søkte nylig staten om 37,5 millioner kroner for å dekke OL-utsettelsens merkostnader. Dette innbefatter «tapte inntekter for utøvere».

Ro-presidenten håper forbundet nå har midler til å betale landslagsutøvere for klubbesøk. Uansett er det ikke snakk om store summer for norske OL/PL-utøvere som hver og en må betale en egenandel på 50.000 kroner for å delta på landslaget. Men dette er ifølge Arvesen ikke fakturert for 2020, og det er ennå ikke klart om dette blir noen innbetaling for dette spesielle året.

– Vi er presset så det holder. Det er ikke så lett. Vi har få sponsorer og lite penger, sier Hans-Jørgen Arvesen.

Publisert: 23.10.20 kl. 22:31