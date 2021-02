Kommentar

Para-krisen er ille for Øvrebø: Olympiabunnen!

Av Leif Welhaven

«Stiftelsen VI» er tungt inne for å skape like muligheter, og Therese Johaug er blant stjernene som er med i prosjektet. Nå har det skåret seg overfor Norges idrettsforbund og Olympiatoppen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Toppidrettssjef Tore Øvrebø & co. foretok et helt bevisst valg da funksjonsfriske utøvere fikk alle de statlige millionene som skulle avhjelpe at Tokyo-lekene ble utsatt. Det bør få konsekvenser.

Dersom ledelsen i norsk idrett gjør et eller annet de ikke burde ha gjort, har det en tendens til å utløse en strøm av høflighetsfraser.

Men uansett hvor mye vi nå får høre om «konstruktive samtaler», «den uheldige situasjonen» eller «dialog om tiltak», står vi overfor noe som best kan betegnes som en skandale med stor S.

Myndighetene bevilget 5,5 millioner kroner i drahjelp som en følge av at OL og Paralympics ikke lot seg gjennomføre i 2020. De midlene ble det – ikke ved en bommert eller en glipp – valgt å holde unna de paralympiske utøverne. De funksjonsfriske fikk rubbel og bit.

Valget ble attpåtil begrunnet av Norges idrettsforbund, så INGEN kan hevde at idrettstoppene ikke visste hva de gjorde.

Når kulturminister Abid Raja er så klar på at forutsetningen for de offentlige midlene var å hjelpe både olympiske og paralympiske utøvere likestilt, må det jo rokke ved tillitsforholdet at en organisasjon med verdigrunnlaget «Idrettsglede for alle» diskriminerte internt.

Den betente saken har sammenheng med hvordan idrettstoppene forholdt seg til at private aktører har tatt et betydelig samfunnsansvar for å jobbe for like muligheter.

Kjell Inge Røkke er sentral bidragsyter for «Stiftelsen VI», som ble lansert i september 2018. Med 125 millioner kroner og en serie store navn med på laget, er poenget å sørge for at utøvere i paraidrett får like muligheter til å satse.

Det handler blant annet om å dekke merutgifter knyttet til å drive paraidrett. For eksempel opplyser Birgit Skarstein til VG at et sete hun trenger alene koster 50.000 kroner. I Tokyo trenger hun to.

Men idrettstoppene landet altså på at stipender fra «Stiftelsen VI» var grunnen til at paralympiske utøvere ikke skulle få av ekstrapotten. Toppidrettssjef Tore Øvrebø frontet pressemeldingen om fordelingen, som ble sendt ut i januar.

Slik saken fremstår er det Olympiatoppen som har mest å svare for her, i en sak der Røkke & co. altså har sagt opp en så verdifull avtale som en følge av uakseptabel atferd.

Da er det nødvendig å spørre om dette skal få noen følger for Øvrebø, og i tilfelle hvilke. Det minste vi bør kreve, er en tydeligere forklaring og en unnskyldning formulert i langt klarere ordelag. Det kan det være vi får i den hasterapporten kulturministeren nå har bedt om rundt pengebruken.

Men selv om saken er verst for toppidrettssjefen, er den heller ikke flatterende for idrettspresident Berit Kjøll eller generalsekretær Karen Kvalevåg. De ble 22. desember orientert om Olympiatoppens beslutning om å ikke gi penger til paralympiske utøvere, altså mer enn en måned før den offisielle begrunnelsen for valget ble sendt ut. Likevel ble det altså ikke grepet inn. Det er ikke pent.

Det må understrekes at det omsider tas grep for å likestille utøverne, at idrettstoppene har kommet med en form for beklagelse og at mye tyder på at partene kommer frem til en ny avtale.

Men noe skurrer fortsatt her.

Generalsekretæren velger som uttrykk at «feilen» rettes opp, mens det uttales av forskjellsbehandling ikke var intensjonen bak valget.

Men kan vi avskrive dette som en «feil», så lenge helt sentral informasjon forelå da idrettstoppene valgte som de gjorde?

Eller skal vi bruke rene ord for pengene for en gangs skyld også i idrettsledelsens sfære?