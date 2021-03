Toppidrettsutøver sparket etter promillekjøring

En profilert toppidrettsutøver ble i helgen stanset etter vinglete bilkjøring på Østlandet. Nå er er arbeidsforholdet til klubben han var tilknyttet avsluttet.

Publisert: Nå nettopp

Politiets operasjonssentral i det aktuelle distriktet bekrefter til VG at de ble varslet om en bil som vinglet i veibanen klokken 23.55 natt til søndag.

De utførte en promilletest på stedet, og ifølge politiet avga mannen da verdier «godt over» det som er lovlig.

Mannen, som selv er bosatt på Østlandet, er idrettsutøver på landslagsnivå i Norge.

Han skal rutinemessig ha blitt tatt med til legevakten for å avgi blodprøve etter å ha blitt stanset av politiet.

Resultatet av blodprøven er ikke kjent ennå.

– Dette er en kjedelig sak. Vi aksepterer ikke slike episoder. Det er ikke noe klubben kan assosieres med. Utover det kan jeg ikke si noe, siden dette er en personalsak, sier lederen i idrettslaget til den aktuelle utøveren.

– Vil det få noen konsekvenser for vedkommende?

– Vi har behandlet saken grundig, og har i dag avsluttet avtaleforholdet med utøveren, sier klubblederen.

VG har vært i kontakt med toppidrettsutøveren, som nekter for at det er snakk om ham.

Politiet bekrefter imidlertid VGs opplysninger.

Den aktuelle utøveren nekter for at han selv har avsluttet arbeidsforholdet med klubben sin. Han kommenterer utover det ikke VGs opplysninger om at han skal være ferdig i den aktuelle klubben.