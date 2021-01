Kommentar

Kampen for likestilling i idretten: Nok snakk nå!

Av Leif Welhaven

Grace Bullen, Amalie Iuel og Maren Lundby er ambassadører for prosjektet «Like muligheter». Kulturminister Abid Raja var på plass under lanseringen i Holmenkollen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

HOLMENKOLLEN (VG) Mens toppklubbene i kvinnefotballen skriver protestbrev mot eget forbund, tar en ny og spennende allianse kampen for å konkretisere arbeidet med likestilling. Utenfor Norges idrettsforbunds kontroll.

Mange i norsk idrett har vært flinke til å snakke om behovet for like muligheter for bege kjønn.

Men dessverre har det litt for ofte blitt med ordene. Det er lett å heie frem Maren Lundbys utrettelige kamp for rettferdighet, men om vi skal oppnå en forandring som monner er det handling som kreves.

Denne erkjennelsen ser ut til å stå sentralt i prosjektet «Like muligheter», som ble lansert i vinterkalde Holmenkollen torsdag formiddag. Bare tiden vil vise om det vil lykkes å utgjøre noen forskjell, eller om nok en kampanje ebber ut i vagheten.

Men det er noe med inngangen og innstillingen rundt «Like muligheter» som gir grunn til å håpe og tro. Ikke på at alt løses over natten, men på at det er mulig å oppnå helt konkret fremgang på et felt som har vært forsømt altfor lenge.

Ekstra interessant er det at det tenkes nytt rundt et prisverdig initiativ. Her er eierskapet forankret i et samarbeid som er annerledes enn vi er vant til å se.

Maren Lundby, Amalie Iuel og Grace Bullen fronter prosjektet, som har oppstått i tett samarbeid med tre toneangivende sponsormiljøer. Det hele koordineres av kommunkasjonsselskapet fotballforbundets tidligere kommunikasjonsdirektør Svein Graff driver, i samarbeid med de tre ambassadørenes særforbund.

Grunntanken bak det foreløpig treårige opplegget er å definere tydelige områder der man kan oppnå forandring, og så følge opp med å måle og dokumentere status, steg for steg.

I bryting handler det blant annet om et likeverdig landslagsopplegg. I friidrett er kjønnsfordeling på trenersiden et tema, mens konkurransetilbudet står på agendaen i hopp.

Kjønnsfordeling rundt premiepenger, sponsormidler, i støtteapparat og på ledersiden er andre temaer å tatak i . De tre ambassadørutøverne skal arbeide aktivt, og håpet er at øremerkede midler til kvinnesatsing skal bidra til å åpne dører.

Her er det også interessant å registrere regjeringens engasjement, som ble tydelig uttrykt av kulturminister Abid Raja i Kollen.

Det som også er interessant å registrere, er at dette prosjektet ikke sjøsettes eller koordineres i regi av Norges idrettsforbund.

Selvsagt er alle gode krefter ønskelige i samme retning, men initiativet som nå er ute fremstår tydeligere og mer ambisiøst enn den årlige «idrettens kvinnedag» i NIF-regi.

Der har stort sett bare kvinner funnet det verdt å møte opp, og bevegelsene på ledersiden i systemt er marginale. I 2021 ledes samtlige idrettskretser av menn, og på president og generalsekretærsiden er gubbevelget fortsatt svært toneangivende, til tross for at vi har kvinner aller øverst i NIF nå.

Det er også verdt å merke seg at det klart største og mektigste særforbundet, fotballen, inntil videre ikke er ombord i «Like muligheter»-prosjektet.

Dette kan forandre seg, for tanken er å utvide til andre idretter med tiden.

Hvis vi ser på hvor betent likestillingsdebatten har vært nettopp i fotballen helt opp til det siste, er det nok en god idé om NFF kobles på så raskt som mulig. For her er det mye å jobbe me.d

Ettervirkningnene av bråket rundt medieavtalen, for eksempel. Her fikk kvinnene verken fikk en plass rundt bordet eller innsyn i budprosessen, og for få dager siden kom en åpen protest fra samtlige klubber i Toppserien og 1. Divisjon. Og hva er kjernen i protesten? Nettopp mangel på like muligheter ...

Det er nok snakk nå.