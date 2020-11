Kommentar

Idrettens mørke problem

Av Leif Welhaven

FLEST DOMMER I FOTBALLEN: VG fortalte i går om Susanne som var 17 år gammel da hun hadde sex med fotballtreneren sin for første gang. Her er kunstgressbanen der hun nå bor. Foto: Espen Rasmussen / VG

Det er en hvilepute å tro at overgrep bare skjer fordi idretten speiler samfunnet. Særtrekk i idretten skaper ekstra sårbarhet – og derfor er det så viktig å systematisere kunnskap for å kunne angripe et alvorlig problem.

Dette er en kommentar.

La det ikke være noen tvil om at norsk idrett i all hovedsak er et trygt sted å være. Landets største folkebevegelse består av en enorm mengde ildsjeler. Dag ut og dag inn legges det ned et arbeid av stor samfunnsmessig verdi.

Men om man skal klare å verne om alt det strålende, er det også nødvendig å ta kampen mot skyggesidene godt nok. Da er behovet for kunnskap altoverskyggende.

Overgrep i idretten er en av de fremste truslene mot trygghet. I flere måneder har VG kartlagt og satt i system dommer fra alle landets ting- og lagmannsretter, for å få en samlet dokumentasjon over omfanget av norske idrettsovergrep som når domstolene.

Her er det viktig å å tenke på hvilken tillit idretten og dens ledere forvalter fra foreldre landet rundt, når barn og unge sendes av gårde på alle slags arrangementer.

Tillit kan misbrukes. Og at tillit blir misbrukt i norsk idrett, kan VG nå dokumentere på en måte som ingen hittil har hatt oversikt over.

Over 200 ofre er identifisert for hendelser i tilknytning til idretten.

Vi kjenner ikke antallet saker som aldri når domstolene, men det er fare for at det er mange. Oversikten forteller oss uansett mye, blant annet om hvor stor spennvidden er i typen overgrepssaker.

Det disse ulike sakene har til felles, er nettopp at det ligger et grunnleggende tillitsbrudd i bunnen. Når idrettsledere konfronteres med at det foregår noe uakseptabelt, er gjerne argumentet som kommer at «idretten speiler samfunnet». Men så enkelt er det ikke.

Flere forhold gir grunn til ekstra årvåkenhet på denne samfunnsarenaen:

Maktforholdet i idretten er gjerne ekstremt asymmetrisk. Trenere og ledere skal være forbilder for unge mennesker.

Hvis den ene parten har ambisjoner og den andre bestemmer hvem som velges og hvem som vrakes, skaper avgjørelsesmyndigheten en posisjon.

I mange tilfeller er personer med lederroller og påvirkningskraft mannlig, og aldersforskjellen kan være betydelig.

Idrettsaktivitet medfører at det jevnlig oppstår situasjoner det kan være mulig, og i en del tilfeller attpåtil enkelt, å utnytte for den som måtte ønske det. I en del grener har man lite eller luftige klær på. Enkelte idrettsgrener, som for eksempel kampsporter, er arenaer med generell nærkontakt. Det kan gjøre det enklere å krysse grenser som ikke skal krysses.

Politiattestordningen skal verne mot at personer med dommer for seksuelle overgrep får verv i idretten, men det er en fare for at denne kan være en falsk trygghet.

Det er flere karaktertrekk ved idretten som kan gjøre det enkelt for en som vil forgripe seg. Noen eksempler: Reiser av ulik art. Treningsleirer og andre overnattingsturer vekk fra foreldre. Garderober og klubbhus, der man tilbringer mye tid på begrenset plass. Alt kan være arenaer som kan utnyttes av en med onde hensikter. Igjen må vi understreke at dette slett ikke er normalen, men overgrepssakene VG har undersøkt forteller i sum om noe som er ytterst alvorlig.

Historien til Susanne, som VG kunne fortelle lørdag, viser én av typene idrettsovergrep. Den handler om en 17 år gammel jente og en 22 år eldre fotballtrener, og om hvordan retten kom til at treneren utnyttet et tillitsforhold til å ha sex med henne.

Fremover vil ulike typer av idrettsovergrep belyses og systemet problematiseres. Det er slett ikke første gang temaet kommer opp, men diskusjoner har gjerne vært fragmentariske og faktagrunnlaget tynt.



Susanne fortalte sin historie i VG lørdag. Den handler om en jente som var 17 år gammel, og om hvordan en 39 år gammel trenger utnyttet tillitsforholdet til å ha sex med henne. Foto: Espen Rasmussen / VG

Norges idrettsforbund har hatt formelle varslingskanaler lenge, men det har eksistert skremmende lite kunnskap om hvor utbredt seksuell trakassering og overgrep i norsk idrett faktisk er.

Forskning det gjerne refereres til er av eldre dato, og det er bare gjort beskjedne forsøk på andre former for kartlegging.

Det krever mot å varsle og stå opp om du er blitt utsatt for et overgrep innen idretten, og særlig vanskelig kan det være dersom gjerningsmannen er en maktperson i et lite miljø med tette bånd.

Derfor er det på systemplan grunn til å være ekstra bevisste på risikoen som alltid vil være der i idretten, som dessverre kan være et mekka for overgripere.

Publisert: 15.11.20 kl. 10:21