Toppdommer Tom Harald Hagen: − Jeg er homofil

Søndag kveld dømte han kampen hvor Flamur Kastrati ropte «jævla soper» til Dag-Eilev Fagermo. Mandag forteller dommer Tom Harald Hagen at han er homofil i lokalavisen Glåmdalen.

– Jeg har etter hvert blitt trygg i meg sjøl, og livet mitt er veldig bra. Jeg føler det er viktig å ufarliggjøre, også det med at jeg er homofil. Jeg har levd sånn hele livet, for meg er det ikke noe jeg tenker over. Det er min hverdag, mitt forhold, min familie - og min fotballfamilie. Da kan jeg gå med hevet hode - bortsett fra når vi bommer grovt på noen avgjørelser på fotballbanen, sier Hagen til avisen.

VG har vært i kontakt med Tom Harald Hagen, som mandag kveld sitter i et dommermøte. Han skriver i en SMS til VG at vi kan gjengi sitatene fra Glåmdalen.

Hagen er en av Norges mest profilerte fotballdommere og har dømt i Eliteserien siden 2006. Homofili er fremdeles et tabu innen fotballen, og ingen norske mannlige toppspillere eller trenere har stått frem som homofil.

Hagen har lenge vært komfortabel med egen legning og sier i intervjuet at han ikke ønsker at det skal vinkles som at han står frem som homofil.

– For meg har det alltid vært en helt naturlig del av livet. Du spør meg om jeg har tenkt på dette en stund, men det har jeg ikke. Jeg har vært sammen med jenter, og har ikke annonsert det til noen. Det samme har vært naturlig når jeg hatt en mannlig partner, forteller Hagen, som ønsker å være et forbilde for yngre dommere.

Hagen sier at det er en «litt skummel greie» å stå frem i mediene, men mener timingen kan være bra. Han dømte søndagens kamp mellom Vålerenga og Kristiansund, hvor Flamur Kastari stjal overskriftene etter å ha kalt Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo «jævla soper». Kristiansund-spissen var en angrende synder og la seg paddeflat i et intervju med VG.

Hagen fikk ikke med seg situasjonen i kampens hete, og ønsker heller ikke å dømme Kastrati i etterkant. Han understreker likevel at den typen hets ikke hører hjemme i fotballen, og at denne typen kommentarer kan skremme enkelte ut av fotballmiljøet.

For mange har Hagens legning lenge vært en kjent sak. Han har hatt med partneren sin på flere dommersamlinger, og har aldri opplevd noe negativt. Hagen kaller det «toppen av ironi» at akkurat han dømte kampen mellom Vålerenga og Kristiansund, og forteller at flere sendte meldinger i etterkant.

– Jeg fikk flere meldinger fra dommerkolleger i etterkant som sa «vi tenkte vårt når det var du som dømte kampen!», sier Hagen til lokalavisen.

Kastrati er suspendert fra trening og kamp av Kristiansund Ballklubb frem til saken er ferdig behandlet av NFF og klubben selv.

