BRØT: Kristoffer Reitan avbildet under Wales Open, hvor han brøt på den andre runden. Langt bedre gikk det i forrige ukes Italian Open. Foto: Tim Goode / PA Wire

Reitan slo tilbake etter marerittsommer: − Har vært grusomt

Med den beste avslutningsrunden i feltet tangerte Kristoffer Reitan (22) sitt beste resultat på Europatouren. Det var en sårt tiltrengt opptur etter en tung sommer.

Nå nettopp

– Det har vært grusomt, faktisk. Ikke noe hyggelig i det hele tatt. Slik jeg ser det, har jeg satset siden jeg var 11 år. Da bestemte jeg meg for at golf er min ting og at jeg skal bli god i det. Når du velger det, så er det veldig tungt når du merker at golf blir veldig vanskelig en periode. Det må jeg si at har vært veldig grusomt. Det sniker seg inn tanker som «er jeg egentlig god nok»? Det kommer inn i hodet, og er ikke spesielt hyggelig, sier Reitan til VG.

Da den europeiske golfsesongen startet opp igjen etter coronapausen gikk det nemlig svært trått med nordmannen.

Han misset cuten i de to første turneringene, før det virkelig ble tungt i Wales Open i slutten av august. Der brøt han etter åtte hull ut i den andre runden, på et tidspunkt hvor han var totalt 18 slag over par og sist på resultatlista.

Reitan fikk sjansen i ytterligere to turneringer i september, men han måtte komme seg til oktober før han klarte cuten for første gang etter coronapausen. Nordmannen tok med seg tidvis meget god golf fra Scottish Championship (endte på 37. plass) direkte videre til Italian Open, hvor han etter en superavslutning spilte seg helt opp på til en delt femteplass.

– Det har ikke vært en fryd å spille dritdårlig golf. Jeg har jobbet ganske hardt med å finne svar, og det er det dårlige spillet har kommet av, at jeg har prøvd å finne svar. At jeg nå har funnet en vei som funker er deilig, sier han.

Reitan snakker med VG på vei til Kypros, hvor han skal spille turneringer de neste to ukene.

– Jeg er sinnssykt fornøyd med fremgangen jeg har fått de siste månedene. Det er 2021-sesongen som virkelig vil gjelde. Ser ut til at det kommer til å bli en fullstendig sesong. Målet er å bli klar for den, sier Reitan.

Reitan ble også nummer fem i en matchspillturnering på Europatouren i fjor.

– Jeg føler dette er en mer ordentlig femteplass. At det kommer i en slagspillsturnering er veldig kult. Det jeg egentlig synes er det beste er at det er sinnssykt mange ting jeg kunne gjort bedre, og jeg havnet tre slag bak. Det bekrefter for meg at jeg har mye mer inne.

Nordmannen rykket også innenfor topp 500 på verdensrankingen for første gang. Fremdeles er det et stykke opp fra Reitans 483. plass til Viktor Hovland (24) og Kristoffer Ventura (145), men norsk herregolf er på en medgangsbølge. Reitan var selv den første norske herregolferen som kom med i majorturneringen U.S. Open i 2018, og lar seg inspirere av landsmennene på PGA-touren.

– Jeg har lyst til å kose meg med gutta i USA. Det er den store drømmen. Når jeg ser på Viktor på TV nå, som henger med de store gutta, det er jo der ute man vil være. Og Ventura, som har startet sesongen veldig bra. De kuleste turneringene er der ute. Det er det jeg har drømt om hele livet, å være på PGA-touren. Europatouren er et bra sted å være, men en lyver om en ikke sier PGA-touren er målet, sier Reitan.

Publisert: 28.10.20 kl. 12:04