RUSKETE: Regnvær preget den andre runden i Farms Insurance Open, men Hovland mestret det. Foto: Gregory Bull / AP

Hovland alene i tet etter superspill: − Karrierens beste runde

Viktor Hovland storspilte under den andre runden i Farms Insurance Open og leder etter to av fire runder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nordmannen var nede på 48. plass etter åpningsrunden, men fant frem til storspillet fredag.

Regn og vind gjorde at forholdene var utfordrende, men Hovland imponerte stort med svært stødig spill og god putting.

De to første dagene av turneringen ble spilt over to baner på Torrey Pines i California, hvor Hovland fredag spilte South Course – den klart tøffeste av de to banene.

Med åtte birdier og kun én bogey ble det en runde hele syv slag under par for nordmannen. Kun Robby Shelton – åtte slag under på North Course – gikk en bedre runde enn Hovland fredag.

På South Course var Hovland i en klasse for seg selv under den andre runden. Nest beste runde på South Course hadde duoen Adam Scott og Jason Kokrak med runder tre slag under par, fire slag dårligere enn Hovland.

– Karrierens beste golfrunde, sier Eurosport-kommentator Per Haugsrud etter nordmannens runde.

– Uten tvil, følger sidekommentator Henrik Bjørnstad opp med.

Hovland leder nå turneringen alene, ett slag foran Jon Rahm, Adam Scott, Patrick Reed, Lanto Griffin, Ryan Palmer og Tony Finau.

les også Ryder Cup-kapteinen til VG: – Jeg trenger spillere som Viktor

Torrey Pines er blant de mest kjente anleggene på PGA-touren, hvor det har blitt spilt årlig hvert år siden 1968. På de to første dagene spilles det på to baner: South Course og North Course.

Førstnevnte er den mest kjente og hvor sommerens U.S. Open skal spilles. Det er også den klart tøffeste av de to banene. Både Viktor Hovland og Kristoffer Ventura spilte torsdag på North Course, hvor et par kostbare feil fra begge sørget for at de ikke var med i det øvre tetsjiktet.

Ventura slet også fredag og ligger ikke an til å klare cuten, mens Hovland tok frem storspillet. Selv i tidvis ruskevær leverte han strålende golf, hvor han spesielt imponerte med jernslagene og med putteren.

Golfuttrykk Tee: Utslagsstedet. Der det første slaget på hvert hull slås.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Fairway: Kortklipt område mellom tee og green.

Rough: Område med tykkere gress rundt fairwayen.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbeltbogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

les også Metoden som endret alt for Hovland: – Har helt klart blitt bedre

Med fem birdier og én bogey på de første ni hullene rundet han halvveis fire slag under par for dagen og nordmannen fortsatte med det gode spillet på hans ni siste hull for dagen.

Der ble det ytterligere to birdier før han kom til hull ni – Hovlands 18. hull for dagen. Spillet ble da blåst av grunn av dårlig vær. Hovland var på det tidspunktet i ledelsen sammen med seks andre spillere, inkludert verdensstjerner som Jon Rahm, Patrick Reed og Adam Scott. Etter en 45 minutter lang pause ble spillet satt i gang igjen og Hovland avsluttet runden med nok en birdie.

Hovland vant to ganger på PGA-touren i fjor og er rangert helt oppe på 14. plass i verden før ukens turnering. Skulle han gå helt til topps denne uken, vil det være hans største seier i karrieren så langt. 15 av verdens 30 best rangerte golfspillere deltar i turneringen, med verdenstoer Jon Rahm som den best rangerte.