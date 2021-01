SUPER BOWL-KLAR: Tom Brady gjorde flere grove feil, men ble reddet av forsvaret. Han og Tampa Bay Buccaneers skal spille Super Bowl på hjemmebane. Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

43 år gamle Brady til Super Bowl tross grove feil

(Packers – Buccaneers 26–31) Tom Brady (43) gjorde flere oppsiktsvekkende tabber. Likevel fortsetter han å knuse rekorder. Nå er den legendariske spilleren klar for sin tiende Super Bowl.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tom Brady har for lengst sementert seg som en av tidenes beste spillere i amerikansk fotball. De fleste holder quarterbacken aller høyest i NFL-historien, men mot Green Bay Packers fikk 43-åringen det tøft.

Brady startet kampen strålende for Tampa Bay Buccaneers, og leverte tre touchdowns i åpningen. Gjennom 2020-sesongen har Brady en treffprosent på over 65 prosent, og har kastet 4633 yards og bidratt til totalt 43 touchdowns for Buccaneers.

Etter den gode starten på kampen, sviktet imidlertid stjernespilleren grovt. En interception fra Brady i tredje quarter skapte nemlig ny spenning i kampen. Dette var første gang han kastet en interception på 393 forsøk – den lengste rekken vellykkede pasninger siden 1948. Den uvanlige feilen gjorde at Buccaneers havnet i trøbbel.

les også Tom Brady (43) herjer fortsatt: – Han får ikke nok ros

Packers kneppet innpå, og det virket som tabben virkelig gikk til hodet på Brady. For i fjerde quarter fulgte han opp med to interceptions til. Ikke siden 2009 har han kastet tre interceptions i en sluttspill-kamp. Forsvaret holdt imidlertid Buccaneers og Brady inne i kampen, og reddet seieren for veteranen.

Brady kan mer enn amerikansk fotball:

Dette er tiende gang Brady skal spille den største kampen i amerikansk fotball. Dermed forbedrer han sin egen rekord på ni. Seks ganger har han gått seirende ut – noe som også er rekord.

Brady spilte for New England Patriots fra 2000–2019, men skiftet da beite til Buccaneers. Skulle stjernespilleren vinne årets Super Bowl, vil han bare bli den andre quarterbacken gjennom historien til å gå til topps med to forskjellige lag. Tidligere har Peyton Manning gjort det samme med Indianapolis Colts og Denver Broncos.

Super Bowl spilles på Buccaneers’ hjemmebane i Tampa 7. februar. Aldri før i historien har et lag spilt storkampen på eget gress. Dermed kan Brady også bli den første i historien som vinner Super Bowl på hjemmebane.