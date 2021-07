Hovland kjemper i teten tross tøff avslutning: − Litt bittert

KAWAGOE (VG) Viktor Hovland (23) gikk under tre under par i OL-premieren, som i over to timer var avbrutt grunnet uvær. En virkelig superstart ble spolert på de to siste hullene.

– Det var litt slurv på slutten, dessverre. Så det blir en litt bitter avslutning, men det er langt ifra noen krise av en dag, sier Hovland til VG like etter å ha gått av greenen på hull 18.

Storspill på de første 13 hullene gjør at han er fem slag bak ledende Sepp Straka, som representerer Østerrike.

– Åtte under er veldig, veldig bra. Det skal han ha. Men det er tre runder til. Jeg føler at jeg kan klatre på resultatlisten ganske greit, forteller det norske gullhåpet.

Fornøyed med starten

Da spillet ble stanset på grunn av uvær, lå han svært godt an i teten. Og det så enda lysere ut da han fortsatte med en birdie på hull 16.

Dessverre for 23-åringen ble det etterfulgt av en bogey på hull 17. Han avsluttet deretter med en svak drive, etterfulgt av nok et dårlig slag. Hovland vartet så opp med et kjempeslag og kunne plutselig redde par, men det endte med bogey.

– Jeg syns det var ordentlig, ordentlig bra de 13 første hullene. Så er det en kjedelig treputt på hull 14, men jeg er fortsatt i en veldig bra posisjon og gjør en veldig fin birdie på hull 15, par tre-hullet. Da tenker jeg at én birdie til, eller to par til, så har jeg gjort en veldig bra dag. Men det ble det ikke noe av, forteller Hovland.

Pangstart

Den norske golfstjernen åpnet svært godt på OLs åpningsdag. Mens bare de mest ivrige golfentusiastene i Norge var våkne, kom Hovland natt til torsdag norsk tid gående med et stort glis mot utslagsstedet på hull 1. Klokken var passert 10.05 om morgenen her på Kasumigaseki Country Club og solen hadde allerede ført temperaturmåleren over 30 varmegrader.

Svetten piplet fra pannen på australske Cameron Smith og sørafrikanske Garrick Higgo, da Hovland gjorde seg klar til å slå først ut som den høyest rangerte spilleren i treerflighten med sin 11. plass på verdensrankingen.

fullskjerm neste TRAFF BRA: Hovland viste igjen bevis på stabiliteten sin da han var i aksjon i Kawagoe, en drøy time fra Tokyo. 1 av 4 Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Høyt nivå

Nordmannen er ansett som en av gullkandidatene i OL – og han viste tidlig hvorfor. Hovland startet med en birdie før tre strake par ble etterfulgt av utsøkt spill: Nye birdier på et 585 meter langt par fem-hull og et utfordrende par fire-hull førte 23-åringen tre under par.

Flere av prestasjonene fikk synlig anerkjennelse fra både caddie Shay Knight og de to konkurrentene. Fra nært hold kunne VG observere Hovland snakke og le sammen med Smith og Higgo mellom slagene – samtidig som det var den USA-baserte Oslo-karen som gjorde det klart best.

I TRØBBEL: Kristian Krogh Johannessen fikk noen utfordringer etter en god start i Japan. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Østerriker i ledelsen

Noe tidligere på dagen hadde Sepp Straka (28) gjort seg ferdig med sin runde på råsterke åtte under par, som er 71. Østerrikeren er rangert som nummer 161 i verden, men leverte spill på skyhøyt nivå i den japanske varmen.

Det gjorde også Hovland, som etter par på hull syv dro i land en birdie på det åttende. Hull ni og 10 holdt 23-åringen fra Oslo seg på par, men på det 11. innkasserte Hovland en ny birdie.

Han var dermed fem under par på en 5. plass totalt med syv hull igjen å spille.

Parallelt spilte den andre nordmannen i turneringen, Kristian Krogh Johannessen (26), sin første OL-turnering. Drammenseren er rangert som nummer 297 i verden og startet glitrende, også han, med minus tre på de åtte første hullene. Men blant annet to dobbeltbogeyer og en bogey på det siste hullet bidro til at Johannessen avsluttet dagen på ett slag over par. Da han gikk av greenen for siste gang, var 26-åringen på en foreløpig 54. plass.

Han rakk akkurat å putte seg ferdig.

– Det var deilig. Jeg fikk avsluttet mindre enn ett minutt før det ble avbrutt, sier Johannessen i pressesonen hvor VG og NTB oppholdt seg av norske medier.

Han beskrev runden som «en kamp» etter den første dobbeltbogeyen.

– Kvaliteten var rett og slett for dårlig etter bommen min på hull ni. Jeg kom ikke inn i rytmen. Jeg ble litt heit og traff ikke nok fairway. Da blir det vanskelig. Det er en bane du må treffe fairway på. Sånn sett passer den Viktor bra. Jeg er ikke sjokkert over at han spiller bra i dag, sier drammenseren.

Spillet avbrutt

Samtidig jaktet Hovland teten, men en bogey på hull 14 sendte nordmannen ned på en 6. plass. Like etterpå førte «farlige omstendigheter» knyttet til lyn i luften til at spillet ble avbrutt.

Klokken 07.00 norsk tid kom det en melding over høyttaleranlegget her på Kasumigaseki Country Club:

«Spillet er avbrutt på grunn av farlige omstendigheter. Det er lyn i området. Søk dekning!»

Like etterpå så VG stjerner som Hovland og amerikanske Collin Morikawa (24) bli kjørt bort fra banen i biler. Bare minutter senere begynte det å brake over hodene på de tilstedeværende etter lyn og torden.

Golfsporten er kjent for å ta lyn seriøst og ingen ønsker å svinge køller over hodet mens uværet herjer. Bare omtrent halve feltet var ferdigspilt.

Da spillet ble gjenopptatt endte Hovland altså med én birdie og to bogeyer, og endte tre under par etter dag én.