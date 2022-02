FOKUSERT: Steffen Walstad håper å lede Norge til semifinale.

Semifinalehåpet lever: − Venter til de plukker opp potetene i Orkdal

BEIJING (VG) (Norge-Sverige 4-6) Skip Steffen Walstad (33) innrømmer at millimeter-tapet for VM-gullgrossist Sverige etter hans siste stein var surt. Curlinggutta mener likevel semifinalehåpet lever foran Norges fire siste kamper i gruppespillet.

– Vi spilte en veldig bra kamp. Men så blir det et par dumme bom som gjør at vi står igjen med en bitter smak, sier han i pressesonen under curlingisen i National Aquatics Centre.

Han tilføyer at det alltid er en fordel med siste stein, som han hadde i tiende og siste ordinære omgang på stillingen 4–4.

– Du tåler bare ikke en omgang som vår siste. Men vi får prøve å legge det bak oss, og tenke på det gode spillet vi hadde frem til det. Det er veldig åpent, sier han med tanke på sjansen for å spille semifinale torsdag.

– Det lå til rette. Det er synd at vi ikke klarte å hale det i land. Vi får sette opp en seiersrekke som mixed double gjorde. Vi har to seirer innbyrdes mot Sveits og USA, sier landslagscoach Thomas Løvold etter curlingguttas femte kamp – og tredje tap – i grunnspillet.

– Det kan kanskje holde med fem seirer (totalt) for å gå til semifinalen. Det blir kamp om de to siste plassene, tilføyer han.

Norge har igjen å spille mot Danmark mandag, Russland og Kina tirsdag, samt Italia natt til torsdag norsk tid. Skip Steffen Walstad sier at oppgjørene mot Italia og Russland vanligvis er jevne, mens Team Walstad aldri har spilt mot Kinas OL-lag.

OL-veteran Torger Nergård (47) går for å være en tallknuser av rang. På spørsmål om han kan sette opp et regnestykke for hvordan Norge skal ta seg til cupspillet om medaljene, ber han imidlertid om unnskyldning for et kjedelig svar – vel å merke med en fornøyelig hale.

– Regnestykket er at vi prøver å vinne alle kampene, og så får vi se på tabellen til slutt. Vi venter til de plukker opp potetene i Orkdal, sier han til VG i pressesonen i curlinghallen som for 14 år siden var sommer-OLs spektakulære svømmearena.

Nergård spiller sitt sjette OL. Han vant gull allerede i 2002 med Team Trulsen, sølv med team Ulsrud for 12 år siden.

Nå risikerer han slakt av suksessforfatter – curling-kompis og venn – Johan Høstmælingen.

Nergård påpeker i likhet med sin skip at Team Walstad tapte oppgjøret mot Sverige “på siste stein”. Sverige kunne avgjort i niende omgang etter en norsk bom, men svenskenes skip Niklas Edin bommet også. I stedet for å skaffe svenskene tre poeng, slurvet han bort to. Med tiende omgangs siste stein forsøkte Steffen Walstad å doble de to steinene, som Nergård uttrykker det, for å tvinge frem en ekstra omgang.

– Det var mulig. Men steinen oppførte seg litt annerledes enn vi hadde regnet med, forklarer curlingguttas nestor.

Steffen Walstad bekrefter det.

– Jeg ble litt forvirret av at min første stein curler litt mer enn jeg tror den skal. På den andre gjør jeg derfor en justering jeg kanskje ikke burde gjort, sier han.