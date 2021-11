Ruud ble historisk: Klar for ATP-finalen

(Casper Ruud – Marcos Giron 6–2, 6–1) Kun åtte spillere får spille i ATP-finalen i Torino i november. Torsdag sikret Casper Ruud (22) seg en plass som første nordmann noen gang.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter at konkurrentene Jannik Sinner og Cameron Norrie begge hadde blitt slått ut av Masters 1000-turneringen i Paris tidligere, var det hele enkelt for Casper Ruud torsdag kveld.

Med seier mot kvalifiseringsspilleren Marcos Giron ville han være sikret en plass blant de åtte beste i ATP Race, selv før sesongens siste turnering i Stockholm neste uke.

Det hadde Ruud få problemer med å gjøre. Nordmannen vant 6–2, 6–1 og er dermed klar for kvartfinalen i turneringen. Der møter han OL-vinner Alexander Zverev.

De to møttes for første gang i kvartfinalen i Masters 1000-turneringen i Cincinnati i august. Zverev vant da 6–1, 6–3.

KLAR FOR ATP-FINALE: Casper Ruud.

Seieren er Ruuds 115. seier på ATP-touren, noe som gjør at han står likt med faren Christian Ruud i antall seirer og som nordmannen med flest seirer på ATP-touren.

Ruud har denne sesongen virkelig slått gjennom på toppnivå, og nordmannen har vunnet hele fem turneringer – alle på ATP 250-nivå. Tre av turneringsseirene kom på rad da Ruud vant tre grusturneringer på rad. Ingen andre spillere har vunnet flere enn fem turneringer denne sesongen.

Nordmannen har også imponert i Masters 1000-turneringene, hvor han har kommet til minst kvartfinale i fem av de seks turneringene han har spilt denne sesongen.

Ruud er rangert så høyt som nummer åtte i verden for øyeblikket, og var i høst også med på det europeiske laget som regelrett knuste verdenslaget i Laver Cup.

ATP Race 1. Novak Djokovic – 8550 poeng

2. Daniil Medvedev – 6560 poeng

3. Stefanos Tsitsipas – 5775 poeng

4. Alexander Zverev – 5695 poeng

5. Andrej Rubljov – 4210 poeng

6. Matteo Berrettini – 4090 poeng

7. Casper Ruud – 3275 poeng

8. Hubert Hurkacz – 3135 poeng

...

9. Jannik Sinner – 3015 poeng

10. Cameron Norrie – 2945 poeng Rankingen består i år av de 19 beste turneringene til en spiller i løpet av året. Vis mer

ATP-finalen spilles i Torino fra 14. til 21. november. I tillegg til Ruud, har Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrej Rubljov og Matteo Berrettini. Den siste plassen står mellom Hubert Hurkacz, Jannik Sinner og Cameron Norrie.

Bare for å delta i ATP-finalen får spillerne 173 000 amerikanske dollar, tilsvarende 1,48 millioner norske kroner.

ATP-finalen spilles først som et gruppespill, hvor de åtte spillerne fordeles i to grupper. De to beste fra hver gruppe går videre til semifinalene, og vinnerne derfra igjen videre til finalen.

Turneringen i Paris kan du følge på Discovery+. Ruuds kvartfinale mot Zverev er den siste kampen på fredag, og er ventet å starte tidligst klokken 21.00.