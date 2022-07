SEIER: Casper Ruud gikk til topps i ATP 250-turneringen i sveitsiske Gstaad.

Ruud slo tilbake: Forsvarte tittelen i Sveits

(Casper Ruud – Matteo Berrettini 4–6, 7–6, 6–2) Etter en skuffende tur til Sverige, var Casper Ruud søndag tilbake på vinnersporet i Sveits.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter å ha tapt det første settet, gikk det andre settet mot italieneren Matteo Berrettini til tiebreak. Der var det nordmannen som var sterkest og kampen gikk til et tredje og avgjørende sett.

På stillingen 1–1 brøt Ruud da italieneren servet og gikk opp i en 2–1-ledelse. Så gikk vondt til verre for italieneren da Ruud på den fjerde breakballen i det femte gamet brøt og gikk opp i en 4–1-ledelse. Berrettini ristet på hodet og derfra og inn stormet Ruud til seier med sifrene 4–6, 7–6 og 6–2.

Dermed forsvarte Ruud seieren fra samme turnering i fjor, da han slo franske Hugo Gaston i finalen.

– Jeg endret spillet mitt litt i det tredje settet, det hjalp. Gamene og poengene går fort forbi her, man kan bli brutt fort. Nøkkelen for meg var å holde servene i det andre settet. I tiebreaket gikk det min vei, jeg prøvde å holde på det momentet i det tredje sette og spilte bare bedre og bedre der, sier nordmannen til arrangøren.

Samtidig tok 23-åringen sin niende tittel på ATP-touren, men det skjedde ikke uten kontroverser.

På stillingen 3–2 til Berrettini i det første settet, så Ruud ut til å bryte italieneren. Men en av hans baller hadde vært ute, noe Berrettini klaget på overfor dommer. Men han klaget ikke før etter at Ruud hadde satt breakballen. Italieneren returnerte ballen som var ute, og dermed skulle poenget gått til Ruud. Men dommeren ville det annerledes, det fikk Eurosports kommentator til å reagere:

– Dette er skandale, dette er rett og slett et elendig stykke dommerarbeid, utbrøt Sverre Krogh Sundbø.

Nordmannen reagerte kraftig, men de to spilte videre og italieneren tok poenget til slutt.

Seieren kom etter at nordmannen måtte reise tidlig hjem fra svenske Båstad etter at han røk på tap mot Francisco Cerundolo i sin første kamp i turneringen for en drøy uke siden.

Men selv med en opptur i Sveits, blir det ingen tid til feiring for nordmannen. Allerede tirsdag spiller han sin første kamp i Østerrike, i den VG+ Sport-sendte turneringen Generali Open.

– Det er ikke så mye tid til å feier. Men jeg har alltid sagt til meg selv at når karrieren min er over, så kan jeg ta igjen all alkoholen jeg har gått glipp av. Jeg drikker ikke så mye, selv om jeg har en kjæreste som presser meg til å drikke litt rødvin, sier Ruud.

Seieren til tross, lørdag ble det klart at Ruuds motstander fra Masters 1000-turnering i Miami tidligere i år, Carlos Alcaraz, vil gå forbi nordmannen på ATP-rankingen.

Alcaraz tok seg lørdag videre til finalen i ATP 500-turneringen i Hamburg ved å slå Alex Molcan.

Ranking-bykset for Alcaraz skjer fordi nordmannen «bare» kan forsvare de 250 poengene han fikk ved å vinne turneringen i fjor, mens Alcaraz tjener poeng i en mer prestisjetung turnering.