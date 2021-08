Krisedag for Hovland – ødela egen putter

Viktor Hovland (23) ble så opprørt av eget spill at han slo i stykker putteren sin.

Av Herman Folvik

Runden pågår fremdeles.

Før finaledagen av The Northern Trust i New York var nordmannen på en delt 6. plass, 13 slag under par og bare tre slag bak lederne.

Men mandagen ble håpløs for nordmannen. Etter å ha gjort par på de fire første hullene, kom det en kvadrupel-bogey (fire slag over par) på hull fem. Hovland fulgte opp med en birdie og par, før det kom en ny nedtur med dobbel-bogey og bogey.

BLÅMANDAG: Viktor Hovland fikk en tung start på uken.

Etter det åttende hullet mistet Hovland besinnelsen og TV-kameraene fanget opp at han slo i stykker egen putter (se video øverst). Hovland må derfor fullføre mandagens turnering uten putter - som selvsagt er en kjempestor ulempe.

– Vår mann som er så rolig og sindig, men ikke nå mer ... Aj, aj, aj. Viktor Hovland. Det er så ulikt ham, men nå er han fly forbanna på seg selv. Drama, sa kommentator Per Haugsrud på Discovery+.

Likevel klarte Hovland birdie på hull 13. Han foreløpig på en 42. plass – syv slag under par for turneringen, men seks slag over par for dagen.

FedEx-cupen Sluttspillet på PGA-touren, FedEx-cupen, består av tre turneringer. Gjennom den ordinære sesongen samler spillerne FedEx-cup-poeng og de 125 beste kvalifiserer seg til den første av de tre turneringene – The Northern Trust. Hovland var nummer 11 i FedEx-cupen før ukens turnering. I sluttspillsturneringene firedobles poengene og de 70 som har flest poeng kommer seg videre til neste turnering, BMW Championship. Derfra kommer igjen de 30 best rangerte spillerne videre til Tour Championship. Hovland var den første nordmannen som kvalifiserte seg til turneringen i fjor. Der starter den som topper FedEx-cupen turneringen ti slag under par, mens nummer to er to slag bak, nummer tre er tre slag bak, nummer fire er fire slag bak, nummer fem er fem slag bak, nummer seks til ti er seks slag bak, nummer 11 til 15 er syv slag bak, nummer 16 til 20 er åtte slag bak, nummer 21 til 25 er ni slag bak og nummer 26 til 30 er ti slag bak. Vinneren av FedEx-cupen får hele 15 millioner amerikanske dollar, tilsvarende 135,2 millioner norske kroner. Hovland endte i fjor på en delt 20. plass i Tour Championship. Vis mer

Uheldigvis for Hovland får den svake runden mandag også konsekvenser utover turneringen. The Northern Trust er en del av sluttspillet på PGA-touren, FedEx-cupen, som består av tre turneringer. Gjennom den ordinære sesongen samler spillerne FedEx-cup-poeng og de 125 beste kvalifiserer seg til den første av de tre turneringene – The Northern Trust.

Hovland var nummer 11 i FedEx-cupen før ukens turnering, men er nå nede på en antatt 14. plass, foreløpig.

Verdensener Jon Rahm leder foreløpig The Northern Trust to slag foran Tony Finau og Cameron Smith.

PS! PGA Tourens sluttspill med turneringene BMW Championship og Tour Championship sendes på Disovery+/GOLFTV.