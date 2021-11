Liv-Miriam Nordtømme var i sin tid en talentfull langrennsløper, og tok også medaljer i friidrett. I dag er hun fysioterapeut.

Ut mot Skiforbundet: − Det var egentlig full sensur

Tidligere langrenns- og friidrettsutøver Liv-Miriam Nordtømme (37) reagerer på hvordan Skiforbundet har besvart spørsmål om spiseforstyrrelser denne høsten. Som aktiv følte hun seg sensurert.

Av Yasmin Sunde Hoel

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det var egentlig full sensur. Det var slik jeg oppfattet det, sier Liv-Miriam Nordtømme.

Hun har fulgt høstens debatt om spiseforstyrrelser i langrenn tett. Søndag kveld bestemte hun seg for å skrive et Facebook-innlegg om det som skjedde da hun som ung utøver uttalte seg om problematikken i 2004.

«Som tidligere utøver med en fot i begge leire (friidrett og langrenn), har jeg vært tett på, sett mye, hørt mye, og opplevd en god del av det som tas opp, åpner Nordtømme.

Hun er kritisk til Skiforbundets håndtering av spørsmålene om spiseforstyrrelser denne høsten.

– Jeg har tenkt: Er det virkelig akkurat som det var før? forteller Nordtømme til VG.

– Fikk ganske mye kjeft

For i innlegget forteller hun om en episode som gjorde sterkt inntrykk på henne som aktiv.

Da Nordtømme var 19 år, gjorde hun et intervju med Dagbladet. I intervjuet fortalte Nordtømme blant annet om hvordan hun hadde forsøkt å hjelpe flere utøvere som slet med spiseforstyrrelser.

Hun siktet da til både langrennsutøvere og friidrettsutøvere.

– Etter at saken ble publisert, fikk jeg ganske raskt en telefon fra en i Skiforbundet, med beskjed om at den måten der uttaler vi oss ikke på. Jeg fikk ganske mye kjeft, og beskjed om at det ville bli et møte om det snart. Samtidig fikk jeg en rosende melding fra Friidrettsforbundet, som sa at dette var viktig å ta opp, sier Nordtømme.

På den tiden var hun en del av juniorlandslaget i langrenn, og hadde allerede tatt NM-medaljer på 800 meter i friidrett.

I 2002 vant Nordtømme sprinten i junior-NM foran Mari Løset Walslag (t.v.) og Anne Marit Gjermundshaug.

– På møtet fortsatte utskjellingen. Den artikkelen ble tatt frem til skrekk og advarsel til resten, alle på juniorlandslaget i langrenn var der. «Dette gjør vi bare ikke», ble det sagt. Det var ganske ydmykende for meg, sier hun.

Nordtømme ble forvirret av reaksjonen fra Skiforbundet.

– Det var noe jeg og andre jeg snakket med hadde sett og opplevd som et problem i idretten. Da jeg i tillegg fikk ros fra den ene kanten, og ris fra den andre, ble jeg i stuss, sier hun.

Roser Friidrettsforbundet

Episoden gjorde at hun endret seg. Hun turte ikke uttale seg om «vanskelige temaer» igjen, selv om hun innerst inne kunne ha lyst.

– Man vil holde seg på godfot med Skiforbundet når man er utøver, så det var en effektiv måte å få oss til å holde kjeft. Det var og et stort fokus på det møtet på hvordan slike saker skulle håndteres i fremtiden. Hovedfokuset var at vanskelige temaer uttaler vi oss ikke om, men hvis vi gjør det, skal vi ringe og ta en briefing med forbundet først, sier Nordtømme, og legger til:

– Men at min opplevelse av idretten skulle sensureres, det syns jeg blir helt feil.

I dag er Nordtømme 37 år gammel, fysioterapeut og småbarnsmamma til barna hun har med tidligere langrennslandslagsløper Chris Jespersen.

Søndag leste hun VGs artikkel om friidrettstalentet Christiane Helgestad Gjerde, som utviklet problemer med mat da hun satset på tresteg. Da ble Nordtømme minnet på at hun selv i 2004 fikk motsatt respons fra de to forbundene hun representerte.

– I saken så jeg at Friidrettsforbundet svarte at de vet at de har hatt, og har, et problem med spiseforstyrrelser, og hvordan de jobber med det, forteller Nordtømme.

– Det synes jeg er en mye bedre måte å ta det på.

– Har brent inne

I innlegget på Facebook skriver Nordtømme om dette.

«Etter mitt syn handler ikke denne debatten om idretten har et problem med spiseforstyrrelser eller ikke - det vet vi at den har! HÅNDTERINGEN av problemene er det som bør ha fokus! Her har Skiforbundet hatt, og har fortsatt en lang vei å gå i forhold til friidrettsforbundet», skriver hun.

Nordtømme ønsker seg mer åpenhet og fokus på tiltak fra Skiforbundet.

– Jeg har sittet og brent inne med dette siden de første sakene begynte å komme frem i høst. Jeg ble trist og tenkte: Går det ikke an å være åpen om dette nå? Det er blitt så stor åpenhet om psykiske lidelser, og så holder Skiforbundet fortsatt på og nekter for at det er et problem i langrenn.

– Konkret, så er det spesielt de uttalelsene ledelse og tidligere ledelse har hatt om at de ikke har sett at det blir spist lite, og at de ikke har et problem med spiseforstyrrelser nå. Jeg tenker at nei vel, hvis de ikke har det, så bør de i alle fall dele oppskriften med resten. Da vil gjerne grasrota dra nytte av det, for da sitter de på gull.

Slik svarer Skiforbundet

Det var Rolf Nereng som var medieansvarlig den gangen i 2004. Han sier han ikke kan huske å ha skjelt ut noen.

– Jeg har ikke for vane å skjelle ut folk, verken i plenum eller enkeltvis, med hvis dette opplevdes slik i dette tilfellet, så skjønner jeg at det var en ubehagelig og beklagelig situasjon, sier Nereng.

– Åpenhetskulturen har jo heldigvis også endret seg mye etter 2004. Det øvrige med hvordan man forholder seg til media, å be om gjennomlesning og gjerne diskutere med noen før man uttaler seg om enkelte temaer, har ingenting med sensur å gjøre, sier han.

Nåværende langrennssjef Espen Bjervig sier det ikke er mulig for Skiforbundet å kommentere hendelser som de ikke kjenner til så langt tilbake.

– Likevel håper vi at Skiforbundets holdning, arbeid og åpenhet rundt kosthold, ernæring, forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser har blitt lagt merke til gjennom utallige intervjuer og debatter i media denne høsten, sier Bjervig.

– Helt grunnleggende anerkjenner vi problemstillingen og ønsker størst mulig åpenhet rundt tema. Ett tilfelle med ernæringsutfordringer er ett for mye.

Han nevner helseattesten, trenerutdanningen og Sunn Idrett som verktøy og tiltak de bruker.

– Men vi skal gjøre mer, også på grasrotnivå, slik at vi når frem til både foreldre og trenere for ungdommer.

– Vi mener at det viktigste er å tørre å prate om temaet. Flere av våre eliteløpere, som viktige rollemodeller, har den senere tid publisert innlegg med fokus på kosthold og trening i sine egne kanaler, noe vi verdsetter i arbeidet med økt åpenhet. I tillegg har de gjort utallige intervjuer nå i høst, sier langrennssjefen.