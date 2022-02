Riiber har testet positivt for corona: − Fryktelig uheldig

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Kombinertstjerne og et av Norges aller største gullhåp i Beijing-OL, Jarl Magnus Riiber (24), har testet positivt for coronaviruset.

Nyheten, som VG meldte torsdag ettermiddag, ble bekreftet i en pressemelding av Olympiatoppen kort tid etter. Der kommer det også frem at kontrollprøven var positiv.

– Den verste dagen jeg har hatt som trener, sier en tårevåt Ivar Stuan, sportssjef for kombinert, på et digitalt pressemøte fra OL-landsbyen.

Riiber er blant de største favorittene til å stikke av med de gjeveste medaljene i alle kombinertøvelsene.

– Han føler seg helt frisk, sier Stuan om Riiber – som forteller at 24-åringen trener rolig på hotellrommet sitt.

Gullhåpet må være i isolasjon og levere to negative prøver før han kan komme ut. Dersom han ikke har symptomer, vil de kinesiske myndighetene vurdere saken etter ti dager.

– Han tar det veldig med fatning, og er en fantastisk gutt. Det er fryktelig uheldig at dette skjer nå, sier Stuan.

Den første øvelsen for kombinertutøverne er onsdag 9. februar. 24-åringen skal etter planen delta i normalbakke (HS106), stor bakke (HS140) og lagkonkurransen.

Slik er programmet:

Normalbakke/10 km går onsdag 9. februar kl. 09.00 norsk tid.

Stor bakke/10 km avvikles 15. februar klokken 09.00 norsk tid.

Lagkonkurransen arrangeres 17. februar klokken 09.00 norsk tid.

– Målet er å være negativ så fort som mulig. Vi har ikke gitt opp de to siste mulighetene i OL. Er det noen som klarerer det, er det ham, sier Ivar Stuan.

TESTET POSITIVT: Jarl Magnus Riiber, her før avreise fra Gardermoen mandag.

Da den estiske kombinertløperen Kristjan Ilves testet positivt på coronaviruset onsdag, ble Jarl Magnus Riiber definert som nærkontakt – i likhet med Espen Andersen, Espen Bjørnstad og fem personer i det norske støtteapparatet.

Skiskytterne Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold satt angivelig i nærheten av Riiber på charterflyet fra Oslo til Beijing. Derfor ble de definert som nærkontakter. Sitter man ved siden av en smittet eller to rader foran og bak på flyet, defineres man som nærkontakt.

De norske utøverne Mons Røiseland (snowboard), Johanne Killi (freeski), Anna Odine Strøm (hopp) og Jørgen Graabak (kombinert) er nå definert som nærkontakter, ifølge Olympiatoppen.

– Vi mener vi har et godt bilde av situasjonen, og at vi har identifisert de aktuelle nærkontaktene. Det som er viktig nå, er at alle er svært nøye med smitteverntiltakene, og er ekstra forsiktige fremover. Viruset er lumskt, og vi gjør det vi kan for å sette en stopper for videre spredning, sier sjeflege for OL-troppen, Aasne Fenne Hoksrud.

Johannes Thingnes Bø fikk ikke lov å delta på skiskytternes pressetreff tidligere i dag, men var på treningen i ettermiddag kinesisk tid.

Jarl Magnus Riiber står med 44 verdenscupseirer og har vunnet totalcupen de tre siste sesongene, 2019, 2020 og 2021. Han var med laget som tok gull under forrige OL i Pyeongchang.