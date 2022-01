RYDER CUP: Henrik Stenson (i front til venstre) er blant favorittene til å bli utpekt som Europas neste Ryder Cup-kaptein. Her fra fjorårets Ryder Cup.

Saudiarabisk superliga lokker med store penger: − Helt krise

Flere av verdens største golfstjerner skal ha fått lukrative tilbud fra Saudi-Arabia for å knytte seg til en ny «golftour». For svenske Henrik Stenson kan det bety at han må si farvel til en mulig rolle som Ryder Cup-kaptein.

Publisert: Nå nettopp

– Det er helt krise, for å si det rett ut, synes jeg.

Det sier Magnus Sveen, redaktør i Norsk Golf, til VG.

I flere år har en ny «superliga» i golfen vært under oppseiling, med støtte fra Saudi-Arabia. I fjor høst ble golflegenden Greg Norman presentert som administrerende direktør i LIV Golf Investments, hvor det saudiarabiske statsfondet Public Investment Fund (PFI) er majoritetseier.

Samme fond står også bak oppkjøpet av fotballklubben Newcastle United.

LIV Golf Investments inngikk i fjor en avtale med Asia-touren, med ti turneringer som etter hvert skal holdes årlig på Asia-touren de neste ti årene. Først ut er Saudi International i februar, som har vært en del av Europa-touren de siste årene.

LEDER AN: Den australske golfstjernen Greg Normann leder selskapet som jobber med den nye superligaen.

PGA-touren og det som tidligere har vært kjent som Europa-touren – nå kalt DP World Tour – har jobbet mot opprettelsen av den saudiske superligaen, hvor flere av verdens beste spillere har fått tilbud om å bli med.

Blant dem skal være Henrik Stenson. The Telegraph skrev mandag at svensken nå står overfor et tilbud på 30 millioner amerikanske dollar (tilsvarende 263,7 millioner norske kroner) for å knytte seg til det saudiske initiativet. Svensken har på PGA-touren alene spilt inn over 30 millioner amerikanske dollar i premiepenger i løpet av karrieren.

Samtidig vil et ja til superligaen trolig bety at Stenson mister sjansen til å bli kaptein for det europeiske Ryder Cup-laget i 2023 – en avgjørelse som ifølge den engelske avisen er utsatt en måneds tid på grunn av usikkerheten rundt den nye superligaen.

PGA-touren har truet med å kaste ut spillere hvis de deltok i neste måneds Saudi International, men før jul kom beskjeden om at spillerne fikk lov til å spille turneringen som i år har blitt flyttet fra DP World Tour til Asia-touren.

Blant dem som har bekreftet at de vil spille turneringen er tidligere verdensener Dustin Johnson, OL-vinner Xander Schauffele, Bryson DeChambeau og Phil Mickelson.

Viktor Hovland deltok i Saudi-Arabia i fjor, men skal ikke være med i årets turnering.

– Jeg må spille noen Europatour-turneringer, og denne turneringen har et av de beste feltene. Jeg er golfspiller, ikke politiker, skrev Hovland til Norsk Golf den gang.

IKKE MED I SAUDI-ARABIA: Viktor Hovland leverte en god turnering i Saudi-Arabia i fjor, men er ikke med i årets turnering.

Lignende fraser har nærmest blitt et standardsvar fra mange golfere. I forrige uke var det tidligere The Open-vinner Shane Lowry som ble spurt om sin deltagelse i turneringen.

– Jeg er golfspiller, ikke politiker, sa Lowry ifølge Norsk Golf.

Redaktøren i Norsk Golf, Magnus Sveen, mener det hele blir for lettvint.

– Det svaret er egentlig helt håpløst. Det insinuerer at de eneste som skal tenke på politikk er politikere. Om du er journalist, sykepleier eller hva, det har ikke noe å si. Du har jo en mening om hvem som skal representere deg, sier Sveen.

Redaktøren mener spillerne blir grovt misbrukt som brikker i en prosess hvor Saudi-Arabia ønsker å «sportsvaske» sitt eget rykte.

– Selv om de får mye penger, så er det en del av et politisk spill, sier Sveen.

ABU DHABI: Golfeliten er for tiden i Abu Dhabi for turneringen Abu Dhabi HSBC Championship. Her er amerikanske Sean Crocker fra torsdagens runde.

Samtidig som Saudi-Arabia nå girer opp rundt Asia-touren, har De forente arabiske emiratene gått tungt inn den tidligere Europa-touren. Den nye tittelsponsoren, DP World, er et datterselskap til det statlige investeringsfondet Dubai World.

Denne uken spilles den første av fire turneringer på rad i Emiratene, hvorav flere av verdens største stjerner deltar i de første to i henholdsvis Abu Dhabi og Dubai. Hovland er blant spillerne som deltar i begge turneringene.

Sveen er klar på at det også er problematikk knyttet til spill i Emiratene, hvor også sesongfinalen de siste årene har blitt spilt.

– Jeg synes også man skal tenke at Dubai og alt rundt det er problematisk. Problemet er at et sted går grensen. Jeg vet ikke hvor skillet går, men et eller annet sted blir det krise. Et eller annet sted kommer man til at man dreper journalister, sier Sveen, med en klar henvisning til drapet av den saudiske journalisten Jamal Khashoggi.