TO IGJEN: Anders Mol og Christian Sørum sto for nær perfekt spill i kvartfinalen i Roma fredag kveld.

Mol/Sørum klare for VM-semifinalen

(Mol/Sørum-Alison/Guto, Brasil 2–0) Norges sandvolleygullgutter er klar for semifinalen etter å ha slått Brasil-duoen Alison/Guto i overbevisende stil. Dermed er Anders Mol og Christian Sørum to seirer fra å ta sin første VM-tittel.

– I morgen vil vi gjøre vårt beste for å komme til finalen, sier Christian Sørum i et intervju vist på Viaplay etter kvartfinalekampen.

Anders Mol og Christian Sørum møter et nytt brasiliansk par i semifinalen lørdag: Andre/George.

Den starter klokken 21.15 og vises på Viaplay. Finalen går søndag til samme tid.

Viaplays ekspertkommentator Jørre Kjemperud var før kvartfinalekampstart litt usikker på om Christian Sørums trøblete rygg ville tåle bataljen mot det superrutinerte brasilianske paret, med kjempen Alison på 206 centimeter i front - med to VM-gull og to OL-gull i bagasjen.

– Sørum får stadig behandlinger. Han er i bedring. Jeg har tro på at han skal holde, mente Norges tidligere internasjonale toppspiller.

Anders Mol smashet inn reduseringen 2–3 og Sørum «vippet» inn 3–4. Deretter slo forsvarsspiller Guto ut. I egen serve tok Norges OL-gullvinnerduo ledelsen, og Sørum virket - vel å merke - piggere enn tidligere i turneringen.

– Det ser mye bedre ut i dag, kommenterte Kjemperud - som selv har en VM-bronsemedalje på CV-en.

«Lille» Guto (186 cm) strammet imidlertid til forsvarsspillet sitt, mens Alison trakk frem en monsterblokk fra ermet. Norges duo begjærte time out da stillingen var 7–10 i første sett. Etter den såkalte tekniske time out-en ledet Brasil fortsatt med tre poeng.

– Nei, nå er vi uheldig. Den er nok «ut», kommenterte Jørre Kjemperud.

Han la til «litt stang ut», sett med norske øyne over sanden i Roma.

– De spilte veldig bra i første sett. Vi hadde litt problemer. Men så byttet vi taktikk, forteller Christian Sørum.

Da så det ikke så lyst ut for Anders Mol og Christian Sørum med hensyn til ambisjonen om å ta sitt første VM-gull, etter fire EM-gull og triumfen i Tokyo-OL for 10 måneder siden. Anders Mol vartet opp med en tilsynelatende perfekt blokk, men tøtsjet nettet. Det tok ikke luven av den norske duoen. De kom tilbake igjen, var ett poeng bak på 15–16 og 16–17. Alison dundret deretter inn to poengs ledelse, Guto misset en serve - det var tight og plutselig 19–19.

I Anders Mols serve. Guto reddet den til poeng og settball Brasil, igjen og igjen og igjen. Norge avverget den ene etter den andre. Anders Mol måkte inn 22–21 i norsk favør og settball i egen serve - og Guto fikk en slags nervøst sammenbrudd. Dermed vant Norge første sett 23–21.

– Vi jobber hardt for alle poengene, fordi vi vet at det er veldig viktig, understreket Anders Mol etter saken - VM-semifinale - var klar.

– Nå har jeg en god tanke om et enklere andre sett, spådde Jørre Kjemperud da det skulle i gang.

– Det er tungt å lede hele første sett og så gå på en smell, forklarte han.

Brasil-duoen lignet på ingen måte seg selv sammenlignet med åpningen av første sett. Mol og Sørum gikk nær uproblematisk opp til 4–0.

– Nå rakner det fullstendig for brasilianerne, hevdet Jørre Kjemperud.

Det hadde han vel rett i. Norge ledet 10–3. Ledelsen krympet til 11–6, men det var ikke fare på ferde. Mol monsterblokket og slet Alison og Guto i stykker.

– Denne kampen tar vi, sa Kjemperud - og fikk også til slutt rett, selv med forbeholdet «vi er ikke ferdig ennå» da Brasil en liten stund kun var fire poeng bak.

Norge vant andre sett - det siste og avgjørende - 21–13.

– Vi var slitne, så det var deilig å vinne kampen i to sett, vedgår Christian Sørum.