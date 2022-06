MENTAL STYRKE: Casper Ruud brukte tidlig i karrieren mye energi på det negative. I French Open har han vist hvor viktig det er å beholde fokuset og ble belønnet med en plass i finalen.

Ruud tok lærdom av Nadal: − Jeg var en sutrekopp

PARIS/OSLO (VG) Casper Ruud (23) mener han som barn var «en liten sutrekopp». En tidligere trener og idolet Rafael Nadal (36) har vært viktig for å snu tankegangen til nordmannen.

Selv om Marin Cilic vant det første settet i fredagens semifinale, kjempet Ruud seg tilbake og vant de tre neste settene. Dermed er 23-åringen fra Snarøya klar for finalen i sin drømmeturnering mot Rafael Nadal.

Og nettopp Nadal har også vært et stort forbilde for Ruud i jobben med å lære seg å bevare roen.

– Jeg har jobbet med det, for da jeg var mindre så var jeg en liten sutrekopp. Jeg klaget for mye og var for negativ. Men jeg antar at jeg også ble mer voksen og modnet. Når jeg ser til Rafa, spilleren jeg skal spille mot i finalen, så klaget han aldri. Han er et perfekt eksempel på hvordan du skal oppføre deg ute på banen. Han har vært idolet mitt hele livet, sier Ruud i intervjuet vist på Discovery+.

Klokken 2315 fredag kveld møtte Ruud pressen i pressesenteret under banen hvor han nettopp hadde hevet armene i triumf. VG spurte om Ruud kunne fortelle om reisen fra det han selv kalte en liten sutrekopp til dit han er i dag.

– Som jeg tror de fleste barn med konkurranseinstinkt var, så hatet jeg å tape. Tårene kom fort for min del når det gikk dårlig og jeg tapte. Jeg husker det var flere kamper jeg gråt etter tap. Når man ser tilbake på det, så er det jo helt latterlig. For det hadde jo ingenting å si hvordan den kampen man gikk, når man var 10–11 år. Men der og da føltes det som verdens undergang, sier Ruud.

Det var spesielt hans tidligere trener Pedro Rico som fikk Ruud til å bli kvitt tårene.

– Det skjedde vel bare med tiden at man modnet og vokste opp. At man vokste fra seg tårene. Da jeg var 15–16 år dro jeg til Alicante og trente med en trener som heter Pedro Rico. Han var veldig streng og synes det var viktig at jeg la fra meg det, forteller Ruud til VG.

– Han sa at når du kommer på ATP-touren, så koster alle kamper. Å bruke energi på å sutre og klage for mye, det er helt unødvendig. Det prøvde jeg å lære meg å forstå. Det var der det virkelig begynte for min del og jeg begynte å skjerpe meg på de greiene, sier nordmannen.

TENNISLEGENDE: Rafael Nadal er den mestvinnende spilleren i French Open.

Det har stormet rundt Ruud de siste dagene, etter kvartfinalekampen mot Holger Rune i French Open. Ruud var tydelig på at han synes oppførselen til danske Rune var dårlig, og sa det kanskje var «på tide å vokse litt opp».

Etter kampen ble Ruud hyllet av den svenske tennislegenden Mats Wilander for hvor rolig han var, og i fredagens semifinale mot Marin Cilic beholdt også Ruud roen.

Sommeren 2018 ble Ruud en del av Rafael Nadal Academy. De to har trent mye med hverandre, men aldri spilt en tellende kamp mot hverandre – før nå.

– Det var verdt ventetiden, for nå kunne man ikke bedt om en bedre finale. Det blir helt utrolig og jeg føler meg heldig som får lov til å dele banen og møte ham i en Grand Slam, sier Ruud til Discovery+.

På spørsmål om han vil få dårlig samvittighet om han skulle vinne mot Nadal, svarer Ruud:

– Dette er en individuell idrett og jeg tenker på meg selv, først og fremst. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å vinne denne kampen og jeg har trent mot ham mange ganger før. Han kjenner meg og jeg kjenner ham. Jeg har sett ham på TV i hele mitt liv, og jeg vet hvor god han er i finaler. Hvis jeg skal ha noen som helst sjanse, så vet jeg at jeg må spille drømmetennis og den beste tennisen jeg har levert noen gang. Jeg skal legge meg i natt og i morgen og tro på det, drømme om gode slag og at det kan gå, sier Ruud til Discovery+.

Nadal har vunnet hele 111 av 114 kamper i karrieren i French Open. 36-åringen har vunnet turneringen hele 13 ganger. Nadal har aldri tapt en finale i French Open tidligere. I Grand Slam-sammenheng har han tatt seg til 30 finaler og vunnet 21 av dem – noe som er flest titler på herresiden.