UT AV FIS-STYRET: Russlands skipresident, Jelena Välbe, her avbildet under ski-VM i Lahti i 2017.

Russisk kommentator kaller Välbes valgnederlag for en skandale

Avtroppende skipresident Erik Røste fortsetter i styret til Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS). Det gjør ikke Jelena Välbe.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble klart etter avstemningen under FIS-kongressen i Milano, Italia, torsdag formiddag.

Røste endte opp med 106 stemmer. 115 av de 117 stemmeberettigede avga stemme.

Den russiske skipresidenten Välbe stilte til gjenvalg, men fikk ikke nok stemmer. Det var 23 nominerte til de 18 plassene i styret, og russeren fikk færrest stemmer av alle med 48.

– Tok det svært profesjonelt

– FIS-kongressen tok tydelig avstand fra situasjonen og regimet i Russland gjennom sin stemmegivning. I Norge har vi vært tydelige på at dette var vår posisjon, derfor er vi fornøyde med det tydelige signalet som ble gitt gjennom avstemningen, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, til VG.

Hun var selv til stede som representant for Norge. På spørsmål om hvordan hun opplevde Välbe like etter stemmegivningen, svarer Bretten Berg at den ikke var av personlig karakter.

– Välbe og de andre kandidatene som ikke ble valgt til FIS Council tok det svært profesjonelt.

NORGES REPRESENTANT PÅ KONGRESS: Generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg.

«En skandale»

Välbe har enn så lenge ikke latt seg intervjue etter det knusende valgnederlaget. Men den anerkjente kommentatoren Vladimir Ivanov i russiske Sport Ekspress feller en knusende dom over at Välbe ikke er blitt gjenvalgt til styret.

«Denne avgjørelsen er skandale», skriver han i en kommentar.

Han sier til VG torsdag formiddag at han tror det kommer til å gå utover langrennssporten at Välbe ikke er med og forstår ikke hvorfor land som Andorra og Argentina har en representant de neste to årene.

– Det er viktig at de store skinasjonene som Sverige, Finland, Norge og Russland tar avgjørelsene. Det er derfra pengene kommer og derfra de beste løperne kommer. Derfor blir det feil at fremtiden for skisporten skal styres av land som ikke har denne posisjonen.

KOMMENTATOR: Vladimir Ivanov i den russiske avisen Sports Ekspress.

– Men hva med den politiske situasjonen i verden?

–Jeg skjønner at det er en vanskelig politisk situasjon, men IOC-president Thomas Bach har sagt at det blir feil å ta avgjørelser utelukkende på grunnlag av passet til personer. Jeg forstår at det er vanskelig at russiske løpere kan delta internasjonalt, fordi andre utøvere ikke ønsker dem der, sier Ivanov og fortsetter:

– Men når det gjelder Välbe, er det en kvinne som har viet livet sitt til skisporten og som ikke bør utelukkes bare på grunn av at hun har russisk pass. Hadde hun deltatt politisk, hadde det vært noe annet, men hun driver bare med skisport. Välbe har bare et ønske om å utvikle skisporten.

– Men hun var i 2021 på partilisten til Putins parti «Forente Russland» ved valget?

– Det er riktig, men nesten umiddelbart etter at hun ble valgt inn i parlamentet, sa hun fra seg plassen og bestemte seg for at hun ikke ville gå over til politikken, men konsentrere seg om idretten, sier Ivanov.

«Ubehagelig og fornærmende»

Välbe var skeptisk til at hun i det hele tatt ble gjenvalgt i et intervju med Sport Ekspress før FIS-kongressen.

– Det er ingen hemmelighet at det er personer som har erklært at de ikke ønsker noen russisk deltakelse i internasjonale organisasjoner. Vi vet heller ikke hvem som vil stemme eller hvordan. Så jeg tenker ikke på fremtiden i det hele tatt, sa Välbe og fortsatte:

– Hvis resultatet (av avstemningen) blir negativt, så vil det selvfølgelig være ubehagelig, fornærmende og urettferdig. Men ingen kommer til å lide av dette.

MEKTIG SKI-LEDER: Jelena Välbe og Aleksandr Bolsjunov, her under VM i Seefeld i 2019.

Fikk ikke Norge-stemme

Etter Russlands invasjon og krig i Ukraina er russiske og hviterussiske utøvere utestengt fra store deler av internasjonal idrett. Derfor har det skapt kraftige reaksjoner at russiske ledere, i dette tilfellet Välbe, kan være valgbare til internasjonale verv.

Spesielt i Finland og Sverige.

Erik Røste ville ikke gå like langt for noen dager siden, men skrev dette i en sms til VG før FIS-styrevalget:

«Norge kommer ikke til å stemme på Russland, grunnet det grusomme som nå skjer i Ukraina».

Siste Røste-periode

I juni går for øvrig Røste av som skipresident. Han har vært klar på at med presidentrollen i Norges Skiforbund følger en rolle i FIS-styret.

Derfor er han inne i sin siste periode i FIS-vervet. Om to år overlater han ansvaret til sin arvtager. Det blir trolig Tove Moe Dyrhaug som er innstilt som ny skipresident på skitinget 12. juni.