GOD MED PUTTEREN: Viktor Hovland fant virkelig flyten på greenen fredag.

Hovland med superrunde – leder storturnering

Viktor Hovland (24) imponerte igjen da han spilte seg helt opp i teten i Arnold Palmer Invitational.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Oppdateres - alle spillerne er ikke ferdigspilt fredag.

En glohet putter førte til at Viktor Hovland virkelig fikk uttelling under den andre runden i Arnold Palmer Invitational på PGA-touren. Totalt ble det syv birdier i løpet av dagen, og han reddet seg også mesterlig inn ved flere anledninger.

Med en runde på 66 slag, seks slag under par, er han totalt ni slag under par etter de to første rundene. For øyeblikket gjør det at han er i ledelsen i turneringen, to slag foran Tyrrell Hatton og Rory McIlroy.

McIlroy, som ledet turneringen etter den første runden etter en åpningsrunde syv slag under par, har akkurat startet på sin andre runde.

Hovland har spilt seg opp til en fjerdeplass på verdensrankingen etter å ha vunnet tre av de syv siste turneringene han har deltatt i, og den gode formen lover bra før en intensiv periode for Hovland. Neste uke spiller han The Players Championship, før han skal spille Valspar Championship og World Golf Championships Match Play de to ukene etter. Etter det skal han ha en ukes turneringsfri, før årets første majorturnering, The Masters (7.-10. april).

I GOD POSISJON: Før de siste to rundene ligger Hovland meget godt an.

Arnold Palmer Invitational er blant de største turneringene på PGA-touren foruten majorturneringene, og er en turnering Viktor Hovland har spilt hele tre ganger tidligere.

Turneringen var den første Hovland klarte cuten i på PGA-touren, noe han gjorde som amatør i 2019.

Toppresultatene har imidlertid uteblitt for Hovland i turneringen. I 2019 ble det en delt 40. plass, i 2020 ble det en delt 42. plass, mens det ble en delt 49. plass i 2021.

I fjor var han riktignok helt oppe på en delt tredjeplass etter to runder, men runder på 77 slag (fem over par) og 78 slag (seks over par) på de siste to rundene gjorde at det ble en anonym plassering til slutt.

I år er han igjen helt oppe i toppen etter to runder. Under den første runden, torsdag, gikk det mye opp og ned, men på de siste fire hullene gikk han hele tre slag under par og sikret seg en god start – blant annet takket være denne chippen:

Hovland lå på en delt ellevteplass etter den første runden, og på den andre runden fikk han virkelig fart på spillet. Med syv birdier og kun én bogey, ble det en runde på 66 slag, seks slag under par. På de 14 rundene Hovland har spilt på den velkjente Bay Hill-banen, er det hans klart beste runde.

Arnold Palmer vant hele 62 ganger på PGA-touren og er blant de største legendene i golfsporten. Palmer døde i 2016, 87 år gammel. Helt siden 1979 har turneringen Arnold Palmer Invitational blitt arrangert på PGA-touren – en turnering Tiger Woods har vunnet hele åtte ganger.

Tidligere har Hovland kun tre ganger gått under 70 slag (69 slag på åpningsrunden både i fjor og i år, og 68 slag på den andre runden i fjor) på Bay Hill i konkurranse.

Verdensener Jon Rahm gjorde seg bemerket med denne putten under den første runden i årets turnering:

PS! Du kan følge PGA-touren på Discovery+ og GolfTV.