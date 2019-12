UBESEIRET: Magnus Carlsen taper nesten aldri sjakkpartier. Han tapte ikke da de spilte mot hverandre i Norway Chess i Stavanger tidligere i år. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Carlsen forlenget rekken uten tap etter utrolig comeback

(Levon Aronian - Magnus Carlsen 3–3, 3–9 sammenlagt) Nordmannens rekke uten tap så ut til å stoppe på 106 partier, men så klarte verdens beste sjakkspiller å berge seg på mirakuløst vis.

Armenske Levon Aronian så ut til å bli mannen som stoppet Carlsens vanvittige rekke.

Fredag var Carlsen sterkest og nedkjempet armeneren i det første partiet i duellen om tredjeplassen i Grand Chess Tour-sluttspillet i London.

Men da Aronian møtte Carlsen med hvite brikker lørdag, fikk armeneren overtaket.

Aronian fikk overtaket

Etter hvert viste sjakkcomputerne at Levon Aronian hadde opparbeidet seg en stor fordel, men partiet var likevel ikke som en sikker seier å regne.

– Det ser ikke bra ut, men ikke helt overbevist om at han taper dette ennå. Jeg synes imidlertid hvit fikk veldig fint spill allerede etter åpningen og Carlsen ble stående veldig passivt, noe som gjorde at han måtte ofre bønder - det uten tilstrekkelig kompensasjon, kommenterte Matt og Patt-journalisten Tarjei J. Svensen overfor VG underveis i partiet.

– Det er en stilling det er veldig enkelt å gjøre feil i, mente sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio.

Dette trekket med springeren til h5 fikk mye av skylden for at Carlsen havnet i trøbbel. Det mente TV 2s sjakkstudio bestående av Jon Ludvig Hammer, Hans Olav Lahlum og søster Ellen Carlsen. Foto: Skjermdump, Chessbomb

Spektakulært trekk

Men Aronian klarte altså ikke å «sette ballen i mål». Aronian overså nemlig Carlsens tårntrekk til d4, noe som til slutt viste seg å være et lekkert redningstrekk.

Litt senere skaffet Aronian seg nok et overtak, men Carlsen klarte nok en gang å redde seg inn da han flyttet dronningen til g6 i det 45. trekket.

– Det er ganske spinnvilt. Er det ikke det da? spurte søster Ellen Carlsen.

– Det er et ganske spektakulært trekk, kommenterte Jon Ludvig Hammer.

107 partier uten tap

I det 81. trekket var det klart at det endte med remis i London. I turneringen får man tre poeng for remis, seks poeng for seier og null poeng for tap.

Dermed må vi altså fortsatt helt tilbake til sommeren 2018 for å finne forrige gang Magnus Carlsen tapte et klassisk langsjakkparti.

For første gang i karrieren er han ubeseiret gjennom et helt kalenderår.

– Det er 107 partier. Magnus kommenterte at han ikke regner med de to partiene han spilte i norsk seriesjakk, men det er likefullt offisielle og tellende partier, selv om han møtte betydelig svakere motstand, sier Svensen.

Det er ikke bare på sjakkbrettet at Magnus Carlsen har medvind om dagen.

I spillet Fantasy Premier League lå nordmannen på 9. plass blant over syv millioner spillere før helgens runde.

Med Salah som kaptein kan nordmannen klatre ytterligere på listene denne helgen.

Publisert: 07.12.19 kl. 20:20

