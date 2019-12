FERDIG: Jörgen Lennartsson ble ansatt som LSK-trener i fjor sommer. Nå skal han være ferdig i jobben på Romerike. Foto: Geir Olsen

Opplysninger til VG: Lennartsson får sparken i LSK

Jörgen Lennartsson skal være ferdig som trener i Lillestrøm, som må spille kvalifisering for fornyet spill i Eliteserien. Svensken skal sitte i forhandlinger om sluttpakke.

Det meldte Romerikes Blad først mandag formiddag. VG sitter med de samme opplysningene.

Romerikes Blad skriver videre at Lennartsson nå sitter i møte med klubbledelsen i Lillestrøm.

I går ble svensken pepet ut av fansen etter 0–0 mot Sarpsborg 08. LSK endte på kvalikplass i Eliteserien, men Tromsø kunne sendt Lillestrøm ned på direkte nedrykk dersom de hadde slått Stabæk. Det klarte de ikke, og det ble Tromsø og Ranheim som rykket direkte ned.

I kvalifiseringen venter Start, kampene spilles 7. og 11. desember.

Sluttpakke

Lennartsson overtok som LSK-trener etter Arne Erlandsen i fjor, også Erlandsen fikk sparken.

Lokalavisen skriver videre at det vil koste LSK mellom 1,5 og 2 millioner kroner å sparke treneren nå. Han har i utgangspunktet kontrakt ett år til.

Foran søndagens kamp mot Sarpsborg ble det hevdet at Lennartsson kunne få sparken etter styremøtet i LSK forrige mandag. Men da bekreftet styreleder Morten Kokkim at svensken ville lede LSK i siste serierunde.

– Dette er tungt for alle i klubben, og alle som jobber rundt klubben. Det er ikke tvil om at det preger oss. Samtidig er vi som styrer nødt til å ha en kjølig tilnærming også. Vi er nødt til å være rasjonelle, sa Kokkim til VG for en uke siden.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 02.12.19 kl. 10:51 Oppdatert: 02.12.19 kl. 11:07

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

