Bekreftet: Lennartsson får sparken i LSK

Jörgen Lennartsson skal være ferdig som trener i Lillestrøm, som må spille kvalifisering for fornyet spill i Eliteserien. Svensken skal sitte i forhandlinger om sluttpakke.

Det meldte Romerikes Blad først mandag formiddag og nå bekrefter Lillestrøm det selv på egne nettsider.

– Lillestrøm Sportsklubb vil takke Jörgen Lennartsson for den innsatsen han har lagt ned for klubben, og ønsker ham lykke til videre, sier styreleder Morten Kokkim.

Mandag formiddag satt LSK-styret i møte.

Nordlie aktuell

Etter det VG erfarer er Tom Nordlie den mest aktuelle til å overta, men det gjenstår at partene kommer til enighet. Det gjelder både LSK og Nordlie, men også Nordlies klubb Skeid og LSK.

Nordlie har etter det VG kjenner til en klausul på rundt 300.000 i kontrakten med Skeid på at han kan forlate klubben mot et tilbud.

I går ble svensken pepet ut av fansen etter 0–0 mot Sarpsborg 08.

– Det inngår i trenerens jobb å ta det. Det er bedre at de piper på meg enn på guttene. Det er helt greit, sa Lennartsson om hylekoret i går og la til at folk har rett til å være forbannet.

LSK endte på kvalikplass i Eliteserien, men Tromsø kunne sendt Lillestrøm ned på direkte nedrykk dersom de hadde slått Stabæk. Det klarte de ikke, og det ble Tromsø og Ranheim som rykket direkte ned.

I kvalifiseringen venter Start, kampene spilles 7. og 11. desember.

Sluttpakke

Lennartsson overtok som LSK-trener etter Arne Erlandsen i fjor, også Erlandsen fikk sparken.

Da det ble kjent at Lennartsson overtok og skrev 2,5-årskontrakt i juli i fjor, understreket sportssjef Simon Mesfin at de tenkte langsiktig.

– I og med at vi skriver en to og et halvt år lang kontrakt, ligger det jo i sakens natur at vi også tenker langsiktig. Vi vet at Lennartsson også er en mann for oss de neste par årene inn i fremtiden, sa Mesfin til VG.

Lokalavisen skriver videre at det vil koste LSK mellom 1,5 og 2 millioner kroner å sparke treneren nå. Han har i utgangspunktet kontrakt ett år til.

Foran søndagens kamp mot Sarpsborg ble det hevdet at Lennartsson kunne få sparken etter styremøtet i LSK forrige mandag. Men da bekreftet styreleder Morten Kokkim at svensken ville lede LSK i siste serierunde.

– Dette er tungt for alle i klubben, og alle som jobber rundt klubben. Det er ikke tvil om at det preger oss. Samtidig er vi som styrer nødt til å ha en kjølig tilnærming også. Vi er nødt til å være rasjonelle, sa Kokkim til VG for en uke siden.

