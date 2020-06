Hovland fortsatt med i tetsjiktet på PGA-touren

Storspillet uteble, men Viktor Hovland (22) har skaffet seg en god posisjon før de to siste rundene i Travelers Championship på PGA-touren.

For mindre enn 10 minutter siden

Mens puttene rullet i for Hovland under den fantastiske åpningsrunden torsdag der han gikk på minus syv, ble det stort sett «hullkant ut» på den andre runden. Hovland gikk på 69 slag, ett under par.

Dermed er han totalt åtte slag under par, og i skrivende stund på en delt femteplass. Mange spillere har fremdeles ikke spilt ferdig, og Hovland vil høyst sannsynlig falle noen plasser i løpet av dagen.

Åpningen var riktignok god, med en birdie på det andre hullet. Nordmann spilte seg også til mange gode birdiesjanser på de neste hullene, men hadde ikke de nødvendige marginene med seg. Da han for første gang misset greenen på sitt 12. hull for dagen, kom også rundens første bogey. Etter det lille tilbakeslaget, slo Hovland raskt tilbake og sikret seg to strake birdier, men det ble en ny bogey på hull åtte.

Hør hva Hovland hadde å si etter den første runden i videoen under!

Etter strålende spill i de to majorturneringene The Masters og U.S. Open i fjor, hvor han i begge turneringene var beste amatør, debuterte Hovland som profesjonell golfspiller i Travelers Championship i fjor. Da endte han på en delt 54. plass.

Hovland har allerede tatt sin første seier på PGA Touren, og hadde også levert to solide turneringer som ga delt 23. og delt 21. plass i de to første turneringene etter coronapausen.

Åpningrundens store høydepunkt var hull 13 – et 496 meter langt par 5-hull – hvor han på det snaut 240 meter lange andreslaget slo seg til to meter fra pinnen. Hovland senket også eagle-putten, og hadde i tillegg syv birdier. Det ble også to bogeyer i løpet av de 18 hullene, og dermed en runde på syv under par, 63 slag, for 22-åringen.

Det holdt til en foreløpig delt andreplass etter den første runden, sammen med verdensener Rory McIlroy og Xander Schauffele, tre slag bak leder Mackenzie Hughes.

Runde to gikk Hovland altså ett slag under par, og han er dermed åtte slag under par etter to runder. Da Hovland hadde spilt ferdig runden var han på en delt fjerdeplass, men det er mange spillere som ikke er ferdig med runde to.

Kristoffer Ventura deltar ikke i turneringen.

I TOPPEN: Viktor Hovland i aksjon under den andre runden i Travelers Championship i Connecticut. Foto: Frank Franklin II / AP

Publisert: 26.06.20 kl. 18:43

