Ohi vil til Europa: – Molde er et mellomsteg for meg

MOLDE (VG) Ohi Omoijuanfo (25) har lenge vært klar på at han drømmer om et utenlandseventyr. Om han fortsetter storspillet i Molde tror han det kan bli springbrettet.

Et allerede sterkt Molde-lag fikk på plass siste brikken i puslespillet da de hentet «Ohi» fra Stabæk før sesongstart. Spissen har scoret i tre av fem kamper og Molde ligger på toppen av tabellen.

– Vi har en kamp mer spilt, men vi er der oppe uansett. For meg personlig har det også vært en veldig god start. Jeg har kommet inn i gruppen og blitt tatt imot veldig godt. Jeg har også fått kjemien på plass med hele laget, så det er fint, sier Ohi til VG.

Han har flere ganger sagt han ønsker seg et utenlandseventyr. Han har tidligere takket nei til millionlønn i Kina, men han kunne ikke takke nei da tilbudet fra Molde kom. Nå tror han karriere i en større, norsk klubb kan være springbrettet for å komme seg ut i Europa.

– Det er selvfølgelig veldig vanskelig når man er i en liten klubb som jeg var i. Nå er jeg i en mye større klubb, og vi har muligheten til å komme oss til Europa League. Hvis vi gjør det og jeg presterer der åpner det seg noen helt andre dører. Så dette er et mellomsteg for meg før jeg har lyst til å teste om jeg holder nivået til å komme meg videre igjen. Så Molde er et mellomsteg, det er det, forteller Ohi.

– Drømmen er fortsatt å komme seg ut i Europa, det har ikke endret seg i det hele tatt. Jeg jobber hardt hver dag og skal fortsette med det så får vi se hva som skjer til slutt, fortsetter han.

– Hvor mange mål må du score for å bli lagt merke til?

– Det kommer an på hvor mange mål de andre spissene i ligaen scorer. Men man må jo kjempe om toppscorertittelen, og egentlig bare gjøre en innsats for laget. De som kan fotball ser jo kvalitetene dine og hva du gjør på banen. Hvor mange mål vet jeg ikke, men om det blir tosifret er det fint.

Møter Rosenborg på «Supersøndag»

Søndag kveld møter Ohi og Molde erkerival Rosenborg i Eliteserien. Rosenborg har hatt en tøff sesongstart og ligger nest sist på tabellen. Ohi tror likevel det er et sterkere RBK-lag som gjester Aker Stadion søndag kveld.

– Jeg vet at Rosenborg kommer hit ett eller to hakk bedre enn de har vært. Garantert. De gleder seg skikkelig til den kampen, det vet jeg. Det gjør vi også. Det blir en fin ramme rundt den kampen, sier Ohi.

Rosenborg, som har vunnet ligaen de fire siste årene, hadde også en tung sesongstart i fjor. Da snudde alt mot nettopp Molde i april. RBK-kaptein Mike Jensen tror det kan skje i år også.

– Jeg tror det er greit for oss at den kampen kommer nå. For første gang på veldig mange år er det ikke vi som er favoritter i den kampen. Vi må se litt på hva det gjør med inngangen til den kampen for både vår del og Moldes del. Det var litt det samme da vi møtte Molde i fjor, og vi vet alle hvordan det endte. Vi håper selvfølgelig på en reprise av det, sier han om kampen.

