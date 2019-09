Hevder han ble truet før VIF-overgang – gamleklubben reagerer på historien

VALLE (VG) Vålerengas nysignerte midtstopper Pierre Kanstrup (30) hevder han indirekte ble truet av presidenten i eks-klubben BB Erzurumspor. Det skjønner tyrkerne ingenting av.

Dansken ble Vålerenga-klar i august etter det han opplever som en marerittaktig avslutning i tyrkiske BB Erzurumspor. Ifølge Kanstrup ville klubben kvitte seg med ham etter at de rykket ned i vår, men han ønsket å bli.

Da startet problemene, har 30-åringen forklart i et intervju med den danske spillerforeningen. Han hevder klubbpresidenten først truet ham med lønnskutt, for så å true familien. Det var NTB som først omtalte saken i Norge.

– Han sa at han hverken kunne garantere for min eller min families sikkerhet. Jeg spilte likeglad og svarte at «da blir jeg bare. Det er ikke noe problem, vi skal nok klare oss», sier Kanstrup i artikkelen.

Deretter skal klubbpresidenten ha fortalt han ikke kunne garantere for sønnens sikkerhet. Til da hadde klubben sørget for barnepass.

Til VG forteller Kanstrup at han ikke trodde at det skulle bli en mediesak da han kontaktet den danske spillerforeningen.

– Jeg synes det ble kokt litt for mye suppe på den historien. Nå har jeg fått det på avstand. Det er selvfølgelig ikke greit å sitte i et annet land og vite at han (klubbpresidenten) ikke kan garantere for sikkerheten til familien min når vi ikke er på klubbens område. Men igjen - det er langt fra ord til handling. Og jeg vet at mange før meg har blitt indirekte truet, sier Kanstrup og fortsetter:

– Det er jo ikke sånn at han sier han vil gjøre noen noe vondt. Alt i alt er jeg glad for oppholdet mitt i Tyrkia, selv om det fikk en dårlig avslutning.

Fakta om Pierre Kanstrup Født: 21. februar 1989 i København

Høyde: 188 cm

Posisjon: Forsvar

Tidligere klubber: BB Erzurumspor, AGF Aarhus, SønderjyskE, FC Fredericia, Brönshöj, Lyngby, Brøndby

Landslag: U16, U17, U18, U19, U21

Se høydepunktene fra Kanstrups første Vålerenga-kamp her:

I hans tidligere tyrkiske klubb har de fått med seg uttalelsene – og klubbens kontaktperson Kadir Koseoglu kjenner seg ikke igjen i Kanstrups fremstilling av hans siste tid i Tyrkia.

– Absolutt ikke, melder han til VG.

– Presidenten har forklart at han aldri har sagt noe, at han aldri har truet ham. Da han (Kanstrup) forlot landet, prøvde vi å hjelpe ham, hevder Koseoglu.

– Hvorfor tror du han sier dette, da?

– Vi vet ikke. I den siste samtalen vi hadde med spilleren, var jeg selv til stede. Vi sa han var velkommen til å være hos oss til siste dag. Han var den spilleren som viste sterkest holdning og alltid ga sitt beste. Vi skjønner virkelig ikke hvorfor dette kommer, fortsetter Koseoglu og forteller at Kanstrups historie er blitt heftig eksponert i Tyrkia.

Kanstrup står derimot for sine ord.

– Han (klubbpresidenten) vet godt hva han har sagt. Det kan godt være han ikke synes det er så gøy, men jeg var i kontakt med spillerforeningen fordi det oppsto problemer der nede. Jeg fortalte hva som ble sagt i møtene, og det endte med at det ble en artikkel. Jeg har mitt på det rene, sier Vålerenga-forsvareren til VG.

Han understreker igjen at opplevelsen ikke var behagelig.

– Da jeg satt i det syntes jeg det var ubehagelig. Min egen familie ble jo blandet inn i det, og da ble det uhyggelig. Men jeg tror mange har opplevd det samme, og jeg forventet ikke det skulle bli en mediesak.

