GLAD GUTT: Viktor Hovland på vei for å møte pressen onsdag formiddag. Foto: TROND JOHANNESSEN

Hovland har svarte belte i taekwondo: - Tror det hjelper meg

VIRGINIA WATER, SURREY (VG) «Ser frem til å følge Viktor Hovlands profesjonelle debut på europatouren. Han er 100 under par i sine syv siste turneringer!»

Denne meldingen ble lagt ut på Twitter av Paul McGinley denne uken, Europas Ryder Cup-vinnende kaptein i 2014.

Iren er ikke alene om å glede seg. Det virker som hele europatouren gjør det, foran dagens start på storturneringen på Wentworth utenfor London. «Fenomenalt», kalles Hovlands spill av den nåværende Ryder Cup-kapteinen Padraig Harrington.

««Fantasy three» å se opp for», heter det på tourens hjemmeside, og de tre er favoritten og verdenstoeren Rory McIlroy, formspilleren Viktor Hovland og hjemmehåpet Ross Fischer.

Foto: Steve Helber / AP

Hovlands stabilitet omtales som oppsiktsvekkende, med 17 runder på rad på 60-tallet, en tangering av Bob Estes rekord fra 2001. Ikke engang Tiger Woods i sin storhetstid greide en slik rekke.

Hvordan er det mulig at en fersking som Hovland kan være så stabil, uke etter uke, runde etter runde, i en idrett der marginene er så små og nervene lett blir store?

– Jeg kan kanskje virke kald, men det er et press hele tiden. Man er alltid nervøs, men jeg prøver så godt jeg kan å konsentrere meg om golfspillet, sier han til VG i en hastig intervjurunde ved puttinggreenen på Wentworth.

PGA-tour-medlem Viktor Hovland har fått en spesialinvitasjon til europatourens flaggskip-turnering. Han skal spille de to første rundene med Ryder Cup-kaptein Harrington, et valg Harrington har gjort selv. Det blir ikke mindre press av det. Hovland har et sterkt ønske om å spille Ryder Cup, Harrington vil følge alt han gjør nøye.

– Han har sikkert lyst til å se hvordan jeg spiller, det skjønner jeg jo. Men jeg er her for å spille en turnering, bemerker Hovland rolig.

Og kanskje får han hjelp av noen mentale knep de andre spillerne ikke kjenner til. Hovland er nemlig ikke bare golfstjerne, han har også svart belte i taekwondo.

– Er det noe som hjelper deg i golfen?

– Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke hvor mye det hjelper mentalt, men jeg tror det hjelper meg, svarer han.

Nina Bansal (33), fersk europamester i taekwondo, er ikke i tvil om at den idretten gir Hovland fordeler.

– Det tror jeg helt bestemt. I taekwondo har han fått mental trening, lært å bli disiplinert, ha is i magen. Dette har han innarbeidet. Jeg tror helt klart det har stor betydning, sier Bansal, tre ganger europamester, 13 ganger nordisk og 14 ganger norsk mester.

Hovland har flere ganger vist at han ikke lar seg sette ut av litt motgang underveis i rundene, og han lar seg heller ikke rive med av begeistring for de ekstreme tallene han kan vise til i de siste turneringene.

– Det handler jo litt om hvilke baner vi har spilt også. Det har vært lite vind og myke greener. Og når jeg har holdt meg til den strategien jeg har, så har jeg vært veldig stabil. Jeg skal prøve så godt jeg kan for å opprettholde det, men man vet aldri hva som skjer i dette spillet her, sier han til VG, i et fullfart-intervju dagen før turneringen.

Viktor Hovland og de andre spillerne måtte også gjennom en såkalt Pro-Am-turnering, en sponsorfest der proffene spiller med kjendisamatører. Hovland gikk på lag med forretningsmennene Ric Lewis og Rob Pierre, samt den tidligere tennisstjernen Greg Rusedski. De gjorde det bra, men runden tok drøyt fem timer og var ikke ferdig før nærmere halv syv.

14 timer senere går han ut sammen med Harrington og franske Mike Lorenzo-Vera. Det var neppe noen ideell oppladning for en mann som også har tidsforskjellen til USA i kroppen, tre dager etter at han kom til Europa.

Men ingen blir overrasket om Viktor Hovland takler det også.

Publisert: 19.09.19 kl. 02:33







