KRISE: Klanen forteller om et splittet forhold til VIF-trener Ronny Deila. Her under første omgang da Viking slo Vålerenga 4–0 på Intility. Foto: Stian Lysberg Solum

Klanen-talsmann om Deila: – Supporterne er splittet

VALLE (VG) Tilliten til Ronny Deila (44) deler Vålerengas supporterklubb i to, ifølge Klanen-talsmann. Åtte kamper uten seier er fasit for klubben.

– Ordet krise er veldig godt dekkende. Det er mørkt. Folk er forståelig nok frustrerte og hissige, sier Lasse Lukacs, talsmann i Klanen, til VG etter det ydmykende 0–4-tapet for Viking på hjemmebane.

Etter kampen var det full kok i pressesonen, og spørsmålene haglet til trener Ronny Deila om han nå føler han sitter trygt som Vålerenga-trener. Laget har ikke vunnet på åtte kamper, og har bare tatt tre poeng. Lukacs forteller at Klanen er splittet etter skrekkrekken.

– Hvordan opplever du at tilliten til Deila er blant supporterne nå?

– Supporterne er splittet. Det er noen som fortsatt har troen på at dette vil ta mer enn tre år. Det er også en del som ikke klarer å se noen fremgang fra tidligere, sier talsmannen.

– Det er også noen som maler fanden på veggen uansett. Om vi hadde vunnet 5–0 i dag hadde det ikke vært bra nok fordi Viking ikke er et godt nok lag for eksempel. Vi har stor spredning, men de fleste begynner å bli utålmodige. De trenger at det skjer noe, fortsetter han.

– Hva synes du?

– Min personlige mening er vel egentlig at han skal fortsette litt til. Jeg synes vi har hatt forbedringer, og jeg synes vi spiller bedre på vårt beste. På vårt beste er vi bra, men bunnivået er ekstremt lavt. Det er nok mange kamper hvor vi også hadde slitt i Obos-ligaen, og det sier vel sitt, svarer Lukacs.

Vålerenga ble pepet av banen, og flere supporterne gikk da det sto 4–0 og var spilt 80 minutter på Intility søndag kveld.

– Det har vært utrolig vanskelig

En som også er frustrert er Vålerenga-spiller Herolind Shala. Han har vært ute med et brudd i armen siden august, men gjorde comeback mot Viking.

– Det er veldig tungt og ingen av guttene er happy med prestasjonen og måten vi fremstår på. Vi må gå inn i oss selv, hver og en av oss. Vi må ta virkelig tak, for det er nå vi må vise vår identitet, sier han til VG etter kampen.

Han har måttet se laget slite fra sidelinjen uten å komme bidra selv. Det beskriver han som så tungt at han gjorde comeback tidligere enn det som egentlig var planlagt.

– Jeg skulle egentlig vært ute et par uker til, men jeg følte det var på tide å komme tilbake nå for å hjelpe laget og støtte guttene så mye som mulig, sier Shala, som pådro seg gult kort og må sone karantene neste kamp.

– Hvordan har det vært å se laget sitt slite såpass fra sidelinjen?

– Det har vært utrolig vanskelig, men jeg har bare prøvd å støtte guttene og være der for dem hele tiden. Vi trenger alle mann akkurat nå, og det er nå vi skal vise karakter. Når vi ligger nede og blir sparket, må vi komme oss opp og stå sammen så godt som mulig. Jeg har veldig troen på at vi skal snu det, svarer Shala.

Etter de åtte kampene uten seier ligger Vålerenga på niendeplass med 27 poeng. Det er seks poeng ned til Mjøndalen på kvalik. Neste runde møter de Ranheim hjemme.

Deila selv var ærlig i intervjuene etter kampslutt, og la press på seg selv:

– Nå er det tid for ydmykhet. Det er ikke bra nok det vi har prestert, over tid. Det må snu snart, hvis ikke må jeg begynne å se på min posisjon, og hva jeg driver med. Jeg har fortsatt tro på at vi skal få det til her, men i dag var det tungt å sitte og se på, sier han til VG.

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 22 13 5 4 50 – 34 16 44 3 Odd 22 12 5 5 34 – 25 9 41 4 Rosenborg 22 11 6 5 36 – 27 9 39 5 Viking 22 9 6 7 37 – 32 5 33 6 Brann 22 9 6 7 28 – 23 5 33 6 Kristiansund 22 9 6 7 28 – 23 5 33 8 FK Haugesund 22 6 9 7 29 – 25 4 27 9 Vålerenga 22 7 6 9 34 – 35 -1 27 10 Lillestrøm 22 7 5 10 28 – 36 -8 26 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Strømsgodset 22 6 4 12 24 – 39 -15 22 13 Tromsø 22 6 4 12 25 – 44 -19 22 14 Mjøndalen 22 4 9 9 28 – 39 -11 21 15 Ranheim 22 5 5 12 24 – 38 -14 20 16 Sarpsborg 08 22 3 10 9 23 – 32 -9 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

