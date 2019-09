POSITIV DOPINGPRØVE: Hadi Srour til høyre. Foto: Trond Solberg

Proffbokser Hadi Srour bekrefter: B-prøven positiv for EPO

Bokseren Hadi Srour (23) bekrefter på sin egen Facebook-side at også B-prøven er positiv. Det dreier seg om stoffet EPO.

Oppdatert nå nettopp







– B-prøven kom tilbake positiv i dag, skriver bokseren med tre NM-gull på rad.

Norges Bokseforbund opplyste først 4. september at en av deres mest profilerte utøvere har avgitt en positiv dopingprøve.

Hadi Srour fra Tønsberg bekreftet selv til VG at det var han.

– Jeg har ikke noe annet valg enn å fortsette kampen mot Goliat, og kjempe for rettferdighet, skriver bokseren.

les også Bokseren Hadi Srour bekrefter positiv dopingprøve

– Jeg kan ikke begripe hvordan dette er mulig? Det skal ikke være mulig å teste positivt på et stoff jeg ikke har tatt. Et preparat som må sprøytes inn i kroppen. Et preparat som ikke kommer inn ved et uhell eller en misforståelse, skriver Hadi Srour. Han melder også:

– Den siste uken troner alene øverst som den lengste og hardeste kampen i min karriere.

Han påstår i Facebook-oppdateringen at han er tatt for et stoff han ikke engang vet hva er – syntetisk EPO. Bokseren kaller situasjonen «uvirkelig».

Hadi Srour mener at den enten har skjedd en metodefeil hos dopingmyndighetene eller at han har vært utsatt for sabotasje.

Hadi Srours egne ord om dopingsaken:

Både Srour selv og bokseforbundet har tidligere overfor VG bekreftet at han også er anklaget for å ha brutt den såkalte meldeplikten.

Reglene sier at du ikke kan ha tre brudd på meldeplikten i løpet av 12 måneder. Da regnes det som brudd på dopingbestemmelsene. Toppidrettsutøvere må legge inn på datasystemet ADAMS hvor de befinner seg og kan bli dopingtestet.

– To av advarslene handler om at jeg var forsinket en til to timer med å legge inn generell informasjon på ADAMS, har bokseren tidligere sagt.

les også Bokser med positiv dopingtest bekrefter: Er også anklaget for brudd på meldeplikten

Srour proffdebuterte i februar 2018 i Arendal, og har totalt fire kamper. Alle har endt med seier, og de to første på teknisk knockout. Han gikk så sent som 17. august kamp på et stevne i tyske Ludwigshafen, der han vant på poeng mot russiske Jevgenij Vazem.

Srour signerte en treårig millionavtale med det tyske promotorselskapet Team Sauerland i april. Han uttalte da at håpet hans var å sikre plass i OL neste år. Han har de siste årene blitt regnet som den beste amatørbokseren i Norge, og gjorde et uvanlig valg da han ønsket å fortsette som amatør samtidig som han fikk proffkontrakt.

Publisert: 13.09.19 kl. 16:36 Oppdatert: 13.09.19 kl. 17:02







Mer om