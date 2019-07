KLARE FOR VM: Stig André Berge (til h.) på stedet for VM skal holdes i 2021, sammen med (f. v.) generalsekretær i Norges Bryteforbund, Morten Sandnæs, Kulturminister Trine Skei Grande (V) og Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet (Ap).

Bryte-VM til Oslo i 2021: Stig-André Berge holder VM-døra på gløtt

OSLO (VG) Norge skal arrangere VM i bryting om to år, bekrefter Norges bryteforbund til VG. Og det er langt fra sikkert at det vil gå uten mannen som da egentlig har lagt opp: Stig-André Berge.

– Det er utrolig deilig å få dette på plass. Det har vært to og et halvt år med mye jobbing, sier generalsekretær i Norges bryteforbund Morten Sandnæs til VG.

For i høstferien i 2021 kommer brytesirkuset til Norge. Da skal Grace Bullen, Felix Baldauf og resten av de norske bryterne kjempe for edelt metall på matta i Nye Jordal.

Norges bryteess i mange år, Stig-André Berge, tror det er svært gode sjanser for norsk gull.

– Det er mange som kan ta steget opp. Felix (Baldauf) er i verdenstoppen allerede, og Grace (Bullen) er en soleklart gullkandidat. Så det kan bli veldig bra. Det blir ikke større enn et mesterskap på hjemmebane, sier Berge til VG.

GULL? Stig-André Berge mener Grace Bullen, som her stolt kunne vise frem gullmedaljen fra ungdoms-OL i 2015, er et av Norges sterkeste kort i VM i Oslo i 2021. Foto: Fredrik Solstad

– Selvfølgelig frister det

Men Stig-André selv har ikke tenkt til å delta. For noen år siden gjorde han det klart at Tokyo-OL i 2020 definitivt er hans siste mesterskap, og selv ikke et bryte-VM på hjemmebane vil endre det. Eller?

– Jeg går «all in» på Tokyo, så får vi oppsummere hvor jeg står etter det, sier Berge.

– Så du stenger ikke døra helt?

– He he, hvem vil ikke oppleve VM på hjemmebane? Selvfølgelig frister det, men det er OL jeg jobber for, og jeg vet at lufta ikke bare kommer til å gå ut av ballongen, den kommer til å gå ut av tusen ballonger. Så VM går nok dessverre uten meg på matta ... tror jeg, sier OL-bronsevinneren fra 2016, og legger til:

– Det skal mye til, men jeg kommer til å ta en «endelig-endelig» avgjørelse etter Tokyo.

For under OL i Japan kommer brytekongen til å være 37 år. Under et eventuelt VM i Oslo vil han være 38.

– Folk sier «det er jo bare ett år til», men det er ett år med vanvittig mye trening med en kropp som allerede har fått kjørt seg i 20 år. Det frister, men jeg ser rett og slett begrensningene med min egen kropp. Jeg har tøyd strikken så langt jeg kan, sier han.

Så vi får bare vente i spenning på om vi får se den spretne Oslo-bryteren på hjemmebane i høstferien om to år.

IKONISK: Stig-André Berge ble en av Norges få lyspunkter under OL i Rio de Janeiro, og ble båret på gullstol etter bronsen var sikret. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Håper på 40.000 tilskuere

Mesterskapet, der det skal kjempes i både gresk-romersk og fristil, kom på plass etter at Kulturdepartmentet innvilget 10 millioner kroner sist uke. Da hadde allerede kommunen innvilget 15 millioner. Totalt er budsjettet på 65 millioner kroner, der resten av midlene kommer fra deltagerne, sponsorer og billettinntekter.

Bryteforbundet forventer over 1000 utøvere fra mer enn 100 forskjellige land, og har budsjettert med over 30.000 betalende tilskuere over de ni dagene. Budsjett og mål er derimot to forskjellige ting:

– Vi tror jo på over 40.000, men vi har vært litt forsiktige i budsjettet. Vi skal ikke gå på noen «sykkel-VM-smell», sier Sandnes.

Og millioner vil også følge med på TV-skjermen.

– Det var også nesten 180 millioner TV-seere som fulgte mesterskapet i Paris (i 2017), så hele verdens øyne vil være rettet mot Oslo i oktober 2021, sier han.

