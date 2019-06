STJERNEHEST: Gøran Antonsen, her sammen med stjernetraveren Lionel i mars, fikk et ublidt møte med bakken tirsdag kveld. Foto: Eirik Stenhaug / Equus / NTB scanpix

Antonsen slapp fra travulykke uten alvorlige skader

Travkusk og hesteeier Gøran Antonsen er kraftig forslått etter tirsdagens ulykke på Momarken, men slapp fra episoden uten brudd eller blødninger.

Det opplyser han kone, Elin Antonsen, til TV 2.

– Det går veldig bra. Etter undersøkelsene i natt er han bare skikkelig forslått, ingen brudd eller indre blødninger. Han ligger fortsatt på overvåking, skriver hun i en SMS til kanalen.

Både Antonsen og kuskekollega Adrian Solberg Akselsen ble skadd i en ganske stygg kollisjon under et løp på Momarken travbane på Mysen i Eidsberg kommune.

– Ambulansefolkene kom raskt til stedet og gjorde en god jobb, opplyste styreleder Bjørn Ingar Strøm ved Momarken travbane til VG tirsdag.

Han bekrefter at de to involvert var Gøran Antonsen og Adrian Solberg Akselsen, og at førstnevnte ble fløyet til sykehus.

Sports- og markedssjef ved Momarken Travbane Kjeld Henning Sandem forklarer slik hva som skjedde:

– Det var en ulykke på oppløpet i det siste løpet. Det var en kollisjon hvor to av dem som har kjørt gikk i bakken sammen med en av hestene, sier han.

For Antonsen var det såpass alvorlig at han ble fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. Akselsen pådro seg brudd i ryggen og i skulderen.

– Jeg har det egentlig bra, jeg er bare forslått i kropp og hode. Jeg fikk en real smell, men jeg hadde veldig flaks med at det gikk så bra. Vond kropp og hjernerystelse skal jeg klare lett. Utrolig glad for at det gikk forholdsvis bra med Adrian Solberg også, skriver Antonsen selv på Facebook, ifølge Rikstoto.

Årsaken til ulykken var ifølge nettstedet Trav365 at hesten New Fighter, kjørt av Akselsen, snublet på oppløpet.

Antonsen satt bak på Pastor Royal, som lå i rygg på Akselsens hest, og han kjørte inn i New Fighter, ble kastet ut av sulkyen og landet på indre bane.

– Det var en hest som stupte, og en annen hest stupte over den igjen. Kuskene ble skadd, men det ser ut til å ha gått bra med hestene, sa sportsassistent Inger Lund på Momarken kort etter ulykken.

I fallet ble Antonsen, som eier og trener og stjernetraveren Lionel, også delvis påkjørt av en annen ekvipasje.

Publisert: 19.06.19 kl. 10:31