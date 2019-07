KNUST: Anders Mol og Christian Sørum etter semifinaletapet. Foto: DAVID HECKER / EPA

Slik skal Mol og Sørum trene mentalt for å riste av seg VM-skuffelsen

HAMBURG (VG) Finaledrømmen til Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) ble knust i semifinalen mot Tyskland. Om ikke mange timer må de bli mentalt klare for bronsefinale i VM.

Nå nettopp







Anders Mol og Christian Sørums gulldrøm røk etter en thrillersemifinale mot Tyskland i VM. Sandvolleyballspillerne, som var førsteseedet og blant favorittene, var langt nede etter tapet.

Men medaljehåpet lever, og søndag formiddag venter bronsefinale mot USA.

– Hvordan jobber man mentalt for å riste av seg en så stor skuffelse og bli klare for en viktig bronsefinale?

– Vi kommer til å ha en evaluering med hele trenerteamet og snakke litt ut. Vi må få deres synspunkter også. Det blir nok bra til i morgen, sier Anders Mol når VG møte ham og makker Christian Sørum etter semifinalen.

– Det blir jo bare å nullstille. Vi har tapt kamper før. Det er jo litt annerledes når det er et VM, men mesterskapet er ikke over ennå. Vi skal lage en plan og forberede oss best mulig for å ta den bronsen, sier Sørum.

Dette sa Mol og Sørum etter semifinaletapet:

En som blir viktig i timene inn mot den kampen er Merita Mol. Hun er Anders Mols mor, og fungerer blant annet som mental trener i teamet til «BeachVolley Vikings».

Tidligere i mesterskapet har Mol og Sørum sagt de ikke «snakker for mye» i arbeidet med å takle forventningspresset. Men etter det bitre semifinaletapet blir det en prat med den mentale treneren.

– Vi har mange gode samtaler med guttene gjennom året, og min rolle er å nullstille dem så de blir sultne igjen og klare til å vinne den bronsen. Det blir en stor kamp mot en god motstander, så vi må være skjerpet og klare. Det er det vi skal jobbe med i kveld - å nullstille etter det litt bitre tapet i dag, sier Merita Mol til VG etter semifinalen.

– Jeg ser på de nå at de takler dette tapet veldig bra. De innser at det laget som vant i dag var hakket bedre. Dette smerter ikke like mye som om de hadde spilt en dårlig kamp. Vi skal klare å nullstille det til i morgen. Det vet jeg. Vi gleder oss, fortsetter hun.

Se høydepunktene fra den dramatiske semifinalen her:

En annen viktig støttespiller er trener Kåre Mol. Han forteller at han både er stolt og skuffet.

– Vi tar en runde i kveld. De skal spille om en VM-medalje og det er ekstremt stort. Jeg regner med at de i morgen har lyst til å spille igjen foran masse folk og prøve å komme seg på pallen. Det er greia vår nå, sier han.

Bronsefinalen spilles søndag 12.30 mot amerikanske Bourne/Crabb.

Lær mer om sandvolleyball her:

Publisert: 06.07.19 kl. 23:44