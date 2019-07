Ny VM-detalj forbauser: – Litt rart

HAMBURG (VG) Før hver kamp under VM i Hamburg får spillerne et «klaps» på ryggen. – Det er egentlig veldig bra, sier Anders Mol (22).

Hvis du har fulgt med på kampene fra sandvolleyball-VM i Hamburg, har du kanskje fått med deg en helt ny detalj – at hver enkelt spiller blir «klappet» på ryggen før hver kamp starter.

– De kjenner etter pusten vår for å se om vi er i live, sier Christian Sørum (23), og ler før han fortsetter:

– Neida, vi har en brikke bak ryggen som måler hvor høyt vi hopper og hvor mye vi løper. Så de skal bare kjenne om den er på plass.

Dette er nytt for året, og er noe de gjør i VM for å kunne gi mer statistikk til publikum over hva som skjer med spillerne under kampen.

– Det er veldig nytt for oss også. Så det er litt rart å plutselig bli slått på ryggen, sier Mol og ler.

– Det er bare nå under VM at det skjer, legger han til.

Makker Sørum har mer kontroll på det nye systemet:

– Det er for å ha litt mer data til publikum, og for de som sitter og ser på, forklarer 23-åringen.

– Det er jo egentlig veldig bra. Mer statistikk til folket, sier Mol.

Dommeren sjekker om brikken er på plass før hver kamp, etter spillerpresentasjon. Dette skjer både på dame- og herresiden.

Mol og Sørum har så langt storspilt i mesterskapet, og skal spille åttedelsfinale fredag etter seier mot Tyskland torsdag. Der møter de latviske Plavins/Tocs.

– Det blir en tøff kamp. Vi har spilt mot de mange ganger før, og vi er gode venner. Vi vet hva som venter oss. Jeg tror det er fullt mulig å slå det laget og det er fullt mulig å tape mot det laget, sier Mol om den kampen.

Før seieren mot Tyskland i 16-delsfinalen ble Mol og Sørum gruppevinnere etter storseier mot Brasil tirsdag.

Publisert: 04.07.19 kl. 18:03