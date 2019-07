Rosenborgs supporterklubb krever at sportslig leder Stig Inge Bjørnebye går av. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

RBK-krisen: Stikker dypere enn Bjørnebye

I enkelte sammenhenger kan det være grunn til å ta emosjonelt drevne supporterutspill med en klype salt. Dette er ikke en slik sammenheng.

Problemene vil åpenbart ingen ende ta for klubben som er så vant til å være alfahannen i norsk fotball.

I serien av alt Rosenborg-ledelsen har å stri med for øyeblikket, er trolig utspillet som nå kommer fra Kjernen noe av det mest presserende å håndtere.

I den situasjonen RBK befinner seg i, og den er sårbar, er det nemlig blodig alvor at tålmodigheten til de mest trofaste supporterne er brukt opp.

Enda mer krevende er det at Kjernen ikke bare klager, men faktisk konkretiserer hva de mener bør skje.

Og der er det ett navn som står sentralt.

Stig Inge Bjørnebye.

Mens både styreleder Ivar Koteng og trener Eirik Horneland har fått så hatten passer i det offentlige rom over tid, har det ikke vært helt det samme trykket rundt Bjørnebyes rolle.

Her har Kjernen et godt poeng hva gjelder hvor sentral den sportslige lederen er for utviklingen, eller mangel på sådan, av en klubb som har store europeiske ambisjoner.

Trolig bør både den ene og den andre ta en porsjon selvkritikk for at Bjørnebyes funksjon ikke har vært tydeligere fremme i debatten. Dersom man skal snakke om hvor skoen trykker, er jo han som har så mye å si for hvordan man velger å knyte knuten, temmelig sentral.

Kjernens krystallklare konklusjon er at Bjørnebye må gå, mens de vil kneble Koteng i mediene.

Det er litt vanskelig å få tak i hvorfor supporterne lander akkurat her, og trolig er det som foreslås en lite gunstig hybrid.

Hvis man først lander på at det må foretas utskiftninger i toppen, henger ikke da Bjørnebye og Koteng for tett sammen til at den ansatte sportslige lederen må ut døren, mens den ansvarlige for styret sitter?

Det er aldri bare én person som har skyld i en situasjon som har oppstått, og den mektige styrelederen er åpenbart ikke uten ansvar for uføret.

Det var for eksempel han som presterte kunststykket å rote seg inn i en rettslig avskjedssak mot den forrige trenerduoen, uten kunnskap om elementær arbeidsrett, og der bare et forlik hindret Rosenborg fra det som ellers måtte ha blitt et pinlig nederlag i Trondheim tingrett.

Det er også Koteng som har frontet at Eirik Horneland angivelig skal være mannen som kan ta RBK til europeisk suksess igjen, uten at noen så langt har sett tegn til realisme i dette prosjektet.

Er det da nok, hvis man først skal snakke om personer her, å ofre Stig Inge Bjørnebye og gjenvelge Ivar Koteng? Eller bør man renske skikkelig dersom kosten først skal frem?

Noe av det som gjør situasjonen så ekstra betent, er at Rosenborg selv har definert hvor listen skal ligge etter sparkingen av Kåre Ingebrigtsen, samt den påfølgende oppførselen i retten.

Det betyr at nasjonal dominans ikke er nok, man skal skikkelig ut igjen. Det skal dessuten vinnes på sprudlende og underholdende vis.

Følger man det resonnementet med en konsekvent atferd, vil selv ikke en usannsynlig spurt, som ender i seriegull, være nok denne sesongen for å kunne si seg fornøyd.

For det opereres vel ikke med andre standarder overfor dagens trener enn den forrige?

Enda mer pikant blir saken selvsagt av at klubbens danske prestisjeprosjekt, Nicklas Bendtner, går for lut og kaldt vann under den nye treneren.

Jo mer tid som går siden dansken leverte på banen, desto mindre sannsynlig fremstår sannsynligheten for et godt salg av ham.

I sum svekker dette totalinntrykket av en satsing alle visste at var gambling.

Strengt tatt illustrerer hele Bendtner-sagaen hvor vanskelig saken er: På sitt beste tilførte han Eliteserien en ekstra dimensjon, men det har vært ujevnt og nå passer han ikke i trenerens planer.

Summa summarum er dette en salig suppe, og utspillet fra Kjernen gjør ledelsens jobb enda vanskeligere.

Her er det både betimelig og berettiget at Bjørnebyes navn kastes inn i potten. Men om man skal stille en skikkelig presis diagnose, trengs det en grundigere utredning enn å tro at pasienten friskmeldes ved dette grepet.

Publisert: 03.07.19 kl. 19:54