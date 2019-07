TOPP 60: Igors Rausis er i skrivende stund rangert som verdens 53. beste sjakkspiller. Foto: Wikimedia Creative Commons

Toppspiller anklages for sjakk-juks

58 år gammel er latviske Igors Rausis den eldste sjakkspilleren på topp 100-listen til Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE). Nå skal han være tatt for juks.

Det melder blant andre chess24.com og chess.com.

Sistnevnte skriver at den latviske sjakkspilleren, som for øvrig spiller under det tsjekkiske sjakkforbundet, er under etterforskning.

Det var i en åpen turnering i franske Strasbourg at Igors Rausis ble tatt. Under turneringen ble det funnet en telefon på et toalett, og den hadde nettopp blitt brukt av Rausis, skriver nettstedene.

Ifølge chess.com har sjakkspilleren signert på at det var hans telefon, men det er ennå uklart om han brukte telefonen til å få hjelp fra en sjakk-computer eller ikke.

Tarjei J. Svensen, mannen bak sjakknettstedet Matt & Patt, kaller det potensielle jukset for den største skandalen innenfor sjakken på fire år. Han referer til Nigalidze-saken i 2015, der stormester Gaoiz Nigalidze ble suspendert i tre år for å ha jukset med en smarttelefon som ble funnet på do.

Det er litt motstridende meldinger om Rausis trakk seg fra den pågående turneringen (startet 10. juli, varer til 14.) eller ble suspendert, men ifølge FIDE-direktør Emil Sutovskij dreier det seg om sistnevnte.

På sin Facebook-side skriver han at FIDE har et økt fokus på å bekjempe juks og at straffene er på vei oppover. Han sier også at fransk politi er koblet inn i saken.

Rausis skal ha vært under mistanke en stund, ifølge Sutovskij, det basert på ratingbykset til latvieren.

For seks år siden hadde Rausis en rating på i overkant av 2500, noe han hadde ligget på i omkring 10 år. I skrivende stund er han den eldste sjakkspilleren på topp 100-listen til FIDE, der han ligger som nummer 53 med en rating på 2686.

Det skal sies at det ikke foreligger bevis for at Rausis har jukset i fortiden. Og de siste seks årene har han også benyttet seg av en taktikk for å ha kommet seg så høyt opp på listene han har gjort. Han har møtt langt lavere rangert motstand og spilt seg sakte, men sikkert oppover.

Publisert: 12.07.19 kl. 16:02