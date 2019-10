TAPTE: Jack Hermansson tapte mot Jared Cannonier med Venstre-politiker Grunde Apeland på tribunen sist helg. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Venstre-politiker på Stortinget: – Tullete at MMA ikke skal være lov

Partiet Venstre går i bresjen for at proffutgaven av Mixed Matrial Arts skal bli tillatt i Norge. Stortingsrepresentant Grunde Almeland var til stede da Jack Hermansson nylig tapte i København. Han ønsker å endre knock out-forskriften.

– Det er på tide å endre knockoutforskriften. Blant annet bør vi se på bestemmelsene om rundetider og vektklasser. Slik det er i dag skinner det gjennom at den er tilpasset proffboksing. Tanken da vi endret knockoutloven kan ikke ha vært at man aktivt skal utelukke andre kampsporter, som MMA, sier Grunde Almeland (28).

– Jeg er enig i at reglene ikke kan være rettet mot en bestemt idrett, sier Trond Giske. Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsmann sitter sammen med Venstre-politikeren i familie- og kulturkomité, som har ansvaret for norsk idrett på Stortinget.

Knockout-forskriften tillater maksimalt runder på tre minutter, mens burfighterne i MMA går fem minutters runder. Almeland argumenterer med at den totale kamplengden i MMA er kortere enn i boksing, som har tre minutters runder.

I en 12-runders tittelkamp i boksing er kamptiden maksimalt 36 minutter. Mens en tittelkamp i MMA går over fem runder med en total tid på 25 minutter. Alle andre kamper i MMA går over tre runder – det vi si maksimalt et kvarters kamp.

– Valget mellom hvilke kampsporter vi tillater at konkurrerer på proff-nivå i Norge bør ikke handle om hva politikere mener er moralsk riktig eller ikke. Det bør være en kunnskapsbasert diskusjon basert på blant annet sikkerhet for utøverne. Det er tullete at MMA ikke skal være lov i Norge, hevder Almeland.

Amatørdelen av MMA ble sammen med thaiboksing sist vår tatt inn i Norges idrettsforbund. Arbeiderpartiet er ikke like sikre på at også den profesjonelle delen av kampsporten kan arrangeres i Norge.

– Arbeiderpartiet kommer til å lytte til idrettens råd og faglige innspill rundt dette. Det må være utøverens sikkerhet som er det viktige. Hvilket syn Norges idrettsforbund har er også viktig for oss, sier Trond Giske.

Høyres Tage Pettersen er soleklart på Almelands side. Ishockeypresidenten sitter også i Stortingets familie og kulturkomité.

– Ja, Norge bør være klar for dette. «The First Lady» Cecilia Brækhus fikk bokse på norsk jord for få år siden. MMA og Emil Valhalla Meek bør være neste idrett og utøver ut, skriver Pettersen på Twitter.

MMA-FEST: Venstre-politiker Grunde Almeland på MMA-stevnet i Royal Arena i København. Foto: PRIVAT

Venstre-politiker Almeland så Jack Hermansson tape på teknisk knockout i København 28. september. Svensken trener til daglig i Norges største MMA-klubb, Frontline Aacademy, på Majorstuen i Oslo. Grunde Almeland karakteriserer Hermanssons tap som «synd at Jack gikk på en smell».

– Kvelden gikk jo også bra for Norden, med to danske seire i svært underholdende kamper foran nesten 13 000 tilskuere. Verden kom til Danmark denne helgen, det bør inspirere oss i Norge, sier han.

Stortinget tillot i 2014 igjen proffboksing i Norge. Men alle kampaktiviteter som tillater knockout må godkjennes av en nemnd. Foreløpig har boksing, kickboksing og tre forskjellige kampsporter fått godkjenning inntil videre, mens 17 forskjellige proffarrangementer har fått grønt lys.

– MMA er en mindre skadelig sport enn boksing, som regjeringen heldigvis tillot, slik at Cecilia Brækhus fikk gå kamper i Norge, sier Almeland.

Her er video fra Hermansson-kampen Grunde Almeland så i København:

