GULLRUSH: Norge ble beste nasjon i skiskytter-VM i Östersund tidligere i år. Foran fra venstre: Synnøve Solemdal, Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland. Bak fra venstre: Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Skiskytterne med fem VM-gull - og 3 millioner kroner i minus

Skiskytterforbundet må bruke tre millioner kroner av sin egenkapital for å komme i mål i år.

De norske skiskytterne kom hjem fra VM i Östersund med ni VM-medaljer, fem av dem gull. Men tross sportslig suksess, så har det vært utfordrende økonomisk.

Ved inngangen til 2019 hadde skiskytterforbundet åtte millioner kroner på bok. Nå er det fem millioner igjen. Tiltakene som ble iverksatt, kombinert med ny hovedsponsor som ble landet forrige uke, gjør at de ender på budsjett.

– Det har vært et tøft år. Vi har hatt to runder med kostnadskutt. Hverken styret eller jeg ønsker det igjen, sier generalsekretær Anne Varden til VG.

Krevende jobb

Fra styremøtet 23. november 2018 heter det: «Styret vedtar et budsjett for 2019 med en kostnadsramme på kr. 75,8 millioner kroner og et underskudd på ca. 3 millioner.»

Anne Varden overtok som generalsekretær 1. januar i år. Det har vært et krevende år. Selv om de var beste nasjon i VM og verdens beste skiskytternasjon, så har de ikke lykkes med å få en generalsponsor. De har også flere andre ledige sponsorater, og har plass til en hovedsponsor til.

– Jeg ble forespeilet at det var en krevende jobb. Da jeg takker ja til å begynne i jobben så var ikke rammene for 2019 helt lagt, og da har man ikke 100 prosent innsikt i totalen, sier Varden.

VERDENS BESTE: Norge har verdens beste skiskytter i Johannes Thingnes Bø. Her sammen med kona Hedda Dæhli Bø under VM tidligere i år. Han tok fire VM-gull. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

For Norge har den store stjernen. Johannes Thingnes Bø var nærmest uslåelig forrige sesong. Han tok 16 verdenscupseirer og tok krystallkula i samtlige disipliner: Jaktstartcupen, sprintcupen, fellesstartcupen, normaldistansecupen og sammenlagtcupen. Denne sesongen så er konas fødsel sesongens høydepunkt.

Mangler generalsponsor

Vaden er optimist og tror de skal få plass en generalsponsor fra sesongen 2020/2021 som vil gi mange millioner i året.

– Gjennom tall fra Sponsor Insight er det beregnet at generalsponsoren sesongen 2018/2019 fikk synlighet til en verdi av 59,2 millioner kroner. Dette viser at sponsoratet har en høy verdi, og derfor er ikke et åttesifret millionbeløp urealistisk, sier Varden til VG.

– Dere har vært uten generalsponsor siden 1. mai 2018, hvorfor er det så vanskelig å få tak i det?

– Vi har en lang historikk med DnB med logo på både lua, pannebånd og bekledning. De er fortsatt med, og som firma representerer de flere bransjer med eiendom, forsikring, bank og finans. Det har lagt noen begrensninger for bransjer vi kan henvende oss til. Nå som DnB har signalisert at de trekker seg ut fra neste sesong åpner det seg flere muligheter, svarer Varden.

Så langt har ikke den krevende økonomiske situasjonen, med et underskudd på tre millioner kroner, hatt konsekvenser for satsingen. Basert på regnskapet fra 2018 går 44 prosent av budsjettet til drift av de syv landslagene, det vil si rundt 35 millioner kroner i året.

Lover bedre betingelser

Hver landslagsutøver har en minstelønn på 130.000 kroner, i tillegg til at de disponerer fem merker som forbundet eier rettigheten til. Utøveravtalen er oppe til forhandling og Varden røper at alle løperne skal få bedre rammebetingelser.

På sensommeren lå forbundet an til å styre mot et underskudd på fem millioner kroner, som er to millioner svakere enn opprinnelig budsjett. Den nye samarbeidsavtalen med Ice bidrar til at forbundet trolig lander på budsjett.

– Vi er verdens beste skiskytternasjon. Jeg tror vi ligger på et nivå med aktivitet som kreves for å opprettholde posisjonen som verdens beste skiskytternasjon. Det ønsker vi, sier Varden.

