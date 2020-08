IKKE KONTAKTTRENING: Voksne fotballspillere over 20 år kan ikke trene med kontakt. Bildet er fra Galgeberg i Oslo. Foto: Jostein Magnussen

Ber NIF droppe breddefotball fra ønskeliste til regjeringen

Norges idrettsforbund har fått ett døgn på å sende en liste over prioriterte idretter når regjeringen skal åpne for kontakttrening i fremtiden. Basketpresident Jan Hendrik Parmann mener store idretter som fotball ikke bør stå på den listen.

Det var under et møte i regjeringskvartalet mandag formiddag at kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H) ga idrettsforbundet bestillingen:

– Vi ønsker at det lages en prioriteringsliste mellom idrettene om hvilke idretter de mener må komme først når det er tilrådelig å åpne opp mer, sa Raja.

Han har i lang tid vært under press fra fotballbevegelsen: Der reagerer mange på at voksne breddefotballspillere over 20 år fortsatt ikke kan trene med kontakt.

De 55 særforbundene som er organisert i Norges idrettsforbund har innkalt til et digitalt møte klokken 16 mandag. Da skal prioriteringslisten diskuteres.

– Vi mener det er smartest å ikke sette i gang de største lokomotivene først, men heller se på små- og mellomstore idretter som for eksempel volleyball, bandy, ishockey og basketball. Kommer det smitte i disse idrettene, er det mye lettere for myndighetene å kontrollere og isolere mulige utbrudd, og skru av «knappen» som for eksempel heter «basketball». Det er mye tyngre i gigantidretter med store volum, eksempelvis fotball, sier basketpresident Jan Hendrik Parmann til VG.

Han understreker at sikkerhet er det som må veie tyngst. Og det, mener han, taler dessverre ikke til eksempelvis fotballens fordel.

– Når vi skal prioritere, så må vi stille oss spørsmål som «Hva er sikrest?» og «Hva er enklest å kontrollere dersom man får lokale oppblomstringer?». Det er klart at det er enklere å stoppe en bil enn et tankskip, sier Parmann.

– Hvordan tror du reaksjonen i fotballeiren blir dersom man lander på den løsningen du ønsker?

– Jeg har registrert at fotballen har kjørt et sololøp tidlig i disse prosessene. De frontet seg selv og ikke fellesskapet i denne saken, i motsetning til resten av idretten. Med den historikken vi har her, så vil nok det nok komme subjektive vurderinger, for nå har alle «sitt syke barn» å ta vare på. Men jeg håper ikke det, for her bør sikkerhet gå først, sier basketpresidenten.

BASKETPRESIDENT: Jan Hendrik Parmann. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NFF: – Motsatte av sololøp

Konfrontert med Parmanns utspill, svarer fotballpresident Terje Svendsen at det er dokumentert at fotball er forbundet med lite smittefare.

Svendsen mener også hvordan fotball har gått foran gjennom konkrete tiltak i toppfotballen, og at det har skjedd forståelse med resten av norsk idrett:

– Vi har selvsagt opparbeidet både kompetanse og erfaring om smittevern i hele organisasjonen gjennom våre pilotprosjekt. Og vi har ikke minst ressurser og et apparat til å følge opp klubbene våre tett. Vi har hatt flere møter med NIF og andre særforbund hvor vi har delt våre protokoller og erfaringer fra toppfotballpiloten. Det er det motsatte av et sololøp. Det er også et vesentlig poeng av fotballen skulle vært midt i sesong nå. Det haster om vi skal klare å gjennomføre en sesong i motsetning til en del andre idretter, sier Svendsen.

Han fortsetter:

– Det sagt, skulle vi ønsket at vi tok denne diskusjonen internt i idretten først med NIF og de andre særforbundene. Vi ønsker derfor ikke å bidra til en konkret diskusjon i mediene om hvilken idrett som skal gå foran en annen idrett.

IKKE ENIG: Fotballpresident Terje Svendsen (bildet) mener NFFs arbeid har kommet resten av norsk idrett til gode. Foto: Fredrik Hagen

Flere driver lobby

Norges Håndballforbund er et av landets største særforbund med sine 140.000 medlemmer. President Kåre Geir Lio roser kulturdepartementet, som han er overbevist om at gjør sitt ytterste for å få flest mulig nordmenn tilbake i aktivitet.

– Vi utfordres på prioritering, men det må vi tåle, sier han til VG.

– Jobber dere med å fremme deres syn nå?

– Ja, det gjør vi. Samtidig må vi tenke på helheten og fellesskapet. Vi tar det som kommer, rett og slett, sier Lio – som mener fotballens arbeid med coronaprotokoller har kommet hele norsk idrett til gode.

Norges Bandyforbund organiserer både landhockey, innebandy og bandy. Også de har mandag formiddag diskutert den kommende prioriteringslisten som NIF skal sende til politisk hold.

Bandypresident Erik Hansen understreker viktigheten av å ta sikkerheten på alvor. Han synes det er greit at det nå skal utformes en prioritert liste.

– Vi mener det er riktig av myndighetene å åpne litt og litt, og da blir det nødvendigvis litt kø i tunnelen. Jeg tror nok det vil komme småsutring fra enkelte i idretten, men i det store og hele tror jeg at man vil stå samlet og trekke i samme retning, sier Hansen.

VG møtte idrettspresident Berit Kjøll i regjeringskvartalet mandag formiddag:

– Vil arbeidet med å lage en prioritert liste være vanskelig og sørge for at noen blir misfornøyde?

– Det er helt klart ikke alle som blir fornøyd. Men det er en situasjon vi er vant til å være i. Samtidig opplever jeg at idretten står så samlet nå som den aldri har gjort før. Jeg tror man har respekt for at noen må gå foran andre. Det er jeg ikke redd for, sier Kjøll.

Publisert: 10.08.20 kl. 17:08

