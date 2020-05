ANTIDOPING-TOPPER: Jurij Ganus og Margarita Pakhnotskaja (t.h.) er sjef og nestsjef ved det russiske antidopingbyrået Rusada. Foto: IREK DOROZANSKI / AFP

WADA: Har samlet dopingbevis mot 298 russere

WADA har møysommelig samlet bevis mot hele 298 russiske idrettsutøvere - og overlevert dette til internasjonale særforbund.

Nå nettopp

Onsdag og torsdag denne uken ble bevisene overbrakt til 27 internasjonale særforbund, samt til én arrangør av et stort idrettsarrangement, heter det i en pressemelding fra WADA, som er Verdens Antidopingbyrå.

Etter mye og men fikk WADA i januar 2019 omsider tilgang til å hente ut data og prøver fra det mye omtalte antidopinglaboratoriet i Moskva. Sommeren 2019 meldte WADA at de hadde identifisert 298 utøvere med mistenkelige dopingprøver fra Moskva-laboratoriet. Nå er bevisene mot alle disse samlet.

– Jeg kan ikke avsløre noe om navn eller andre detaljer. Men dette er ferdige «pakker», noe som gjør at dette er saker som kan behandles raskt av de internasjonale særforbundene, sier Margarita Pakhnotskaja, nestsjef for det russiske antidopingbyrået Rusada, til R-sport.

les også USADA-sjef til VG: – Ingen tvil om at det er lettere å jukse nå

– WADA sier at etterforskningen er ferdig, og at det derfor er mulig å åpne sak og ta en beslutning.

Pakhnotskaja har ikke besvart VGs henvendelser fredag.

Av de 298 sakene, skal 145 handle om at russerne har manipulert dopingdata og dopingprøver.

– Selvfølgelig er det et trist antall saker, men vi ønsker å bla videre og fullføre dette, slik at idretten igjen kan puste ren luft, sier hennes sjef, Jurij Ganus, i en kommentar til nyhetsbyrået Tass.

les også Fra advarsel til åtte års dopingutestengelse: En gigantisk vekker

WADA har altså onsdag og torsdag denne uken orientert de internasjonale særforbundene om hva de har funnet, og hvordan dette eventuelt kan brukes til å reise dopingsak mot de russiske utøverne.

– Bevisene er basert på informasjonen fra databasen på Moskva-laboratoriet, på McLaren-rapporten fra 2016, samt innhentede dopingprøver, heter det i meldingen fra WADA.

les også Russlands OL-helt: – Jeg tror dette var Guds straff

WADA advarer om at de kommer til å sjekke de vurderingene som de internasjonale særforbundene gjør om tiltale eller ikke - og at de eventuelt kan anke til CAS (idrettens voldgiftsrett) om de mener at avgjørelsen ikke er riktig.

De truer også med å gå til CAS om forbundene ikke reagerer raskt nok på de bevisene som de nå har fått.

– Vi har bygget disse sakspakkene på alle tilgjengelige bevis, og vi vil fortsette å gi bistand og råd når det skal vurderes om det skal åpnes dopingsaker av dette, sier Gunther Younger, sjef for WADAs avdeling for etterretning og etterforskning, i pressemeldingen.

– Dette har vært den mest komplekse granskning i antidoping-historien, og det er gjort en fremragende jobb, mener WADA-presidenten Witold Banka.

– Det har handlet om tusenvis av prøver, 24 terabyte med data og hundrevis av idrettsutøvere fra 28 organisasjoner.

Publisert: 01.05.20 kl. 13:46

Mer om Doping Idrettspolitikk Antidoping

Fra andre aviser