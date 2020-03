Foto: CHRISTINNE MUSCHI / X01320

IOC-veteran sier OL kommer til å bli utsatt

Tidligere medlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Dick Pound, sier at Tokyo-OL kommer til å bli utsatt. Ifølge ham er faktisk avgjørelsen allerede tatt.

– Basert på informasjonen IOC har, er det allerede bestemt at det blir en utsettelse, sier han i et intervju med USA Today.

– Alle parametre er ikke på plass enda, men lekene kommer ikke til å starte 24. juli. Det kan jeg si med sikkerhet, legger han til.

Debatten om hvorvidt OL burde arrangeres eller ikke har rast de siste dagene. President i IOC, Thomas Bach, har insistert på at det ikke er aktuelt å avlyse de planlagte lekene, men har åpnet for en mulig utsettelse. Komiteen har selv sagt at de vil bruke fire uker på å komme frem til en avgjørelse.

Samtidig har IOC opplevd kraftig press fra flere nasjoner. Canada opplyste i en pressemelding at de ville trekke seg dersom lekene ikke ble utsatt. Australia fulgte opp med samme beskjed, før Norge la seg på samme linje.

Deretter varslet Storbritannia om det samme. I tillegg har flere land oppfordret IOC til å utsette Tokyo-OL.

Dick Pound var visepresident i IOC i to perioder: Den første fra 1987 til 1991, den andre fra 1996 til 2000. Det gjør ham til det lengst-sittende medlemmet av IOC.

Han har også vært president i Canadas olympiske komité, og er selv en tidligere svømmer. I tillegg var han en av grunnleggerne av Verdens antidopingbyrå (WADA) – samt deres første president.

– Ting kommer til å skje steg for steg. OL vil utsettes, og så må man begynne å håndtere alle konsekvensene som følger. De konsekvensene er enorme, sier Pound.

Publisert: 23.03.20 kl. 18:43

