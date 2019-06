GRUNN TIL Å SMILE: Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum har all grunn til å smile om dagen. De to har vunnet tre turneringer på rad. Foto: Thomas Andreassen, VG.

Sandvolleyballduoen håver inn premiepenger – takker foreldrene

Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) har spilt inn 525.000 kroner i premiepenger på bare tre uker. «En seier for hele familien», sier Sørum.

Nå nettopp







Verdens beste sandvolleyduo har lagt bak seg tre vanvittige uker. I forrige uke var de hjemme i Norge etter turneringsseirer i Brasil, Kina og Tsjekkia. Alle var firestjernersturneringer i verdensserien. Duoen har krysset 23 tidssoner og vært innom tre kontinenter.

– De siste ukene har vært slitsomme, man merker det i ettertid. Det har jo vært utrolig morsomt og, men det ble mye reising. Jeg merket allerede i Kina at det var tøft og slitsomt, sier Sørum til VG.

Men all reisingen har vært verdt det: I firestjernersturneringer får førsteplassen 20.000 dollar i premiepenger. Det tilsvarer rundt 175.000 norske kroner. Dermed har de norske gutta spilt inn 525.000 norske kroner bare i premiepenger på bare tre uker.

Dermed går det mot en ny millionsesong for de norske unggutta. Forrige sommer ble de millionærer på 34 dager. Denne uken deltar de i en firestjernersturnering i den polske hovedstaden Warsawa.

Se høydepunktene fra Mol og Sørums turneringsseier i Brasil her:

– En seier for hele familien

– Først og fremst føler vi oss kjempeheldige og veldig privilegerte som kan drive med det vi elsker og leve av det, sier Sørum om inntektene som nå strømmer inn.

Sånn har det naturlig nok ikke alltid vært, og veien til toppen har ikke vært lukrativ. For få år siden jobbet Sørum på Kiwi for å få det til å gå rundt. Han retter en stor takk til familiene som ga ham og Mol muligheten til å satse.

– Det gjorde at vi faktisk kunne holde på med dette. Det er mange som ikke har hatt den muligheten med foreldre som støtter på den måten, forteller Sørum, og kommer med eksempler på tiden før det tok av for den norske duoen:

– Da vi reiste på ferie med familien, var det alltid til treningsleir. De har brukt alle pengene som skulle til for at vi kunne reise dit vi måtte. Det var turneringer på steder som er kjempedyre, og vi visste til og med at vi ikke kom til å kvalifisere oss inn. Nivået var for høyt, og vi var for dårlige, men man lærer jo når man prøver. Og de lot oss likevel reise, sier han.

Anders Mols far, Kåre Mol, er hovedtrener for «Beachvolley Vikings». Mor Merita Mol er mentaltrener for teamet. Espen Sørum har trent både Christian og lillebroren Aleksander.

– Dette er en seier for hele familien min. De hadde troen på meg, og la inn masse penger og tid for at jeg skulle kunne drive med det jeg elsker. At det går så bra nå er en seier for alle som har hjulpet til, sier Christian Sørum.

Favoritter i VM - ikke kvalifisert for to år siden

Sesongens store mål er VM. Der er førsteseedede Mol og Sørum storfavoritter. For to år siden var de ikke en gang kvalifiserte.

– Det er spesielt. Alt kommer til å være mye større enn de andre turneringene, men vi var jo med på en del store turneringer i fjor. Opplegget og lagene er de samme. Alle lag har lyst til å slå oss i hver eneste turnering nå, sier Sørum.

VM spilles fra 28. juni til 7. juli i Hamburg, Tyskland. Mol og Sørum er i gruppe med blant annet Vitor Felipe og Pedro Solberg fra Brasil. Nok et bilde på de norske guttas utvikling: For fire år siden spilte Sørum sin første store turnering i Stavanger. Da kom han ikke gjennom kvaliken. Pedro Solberg vant.

– For tre-fire år siden så vi på disse spillerne på YouTube, og vi tenkte bare «hvordan kan man bli så god». Nå slår vi dem, kjenner dem og vi prater med dem under lunsjen. Vi er på en måte venner. Det er ganske spesielt, sier Sørum.

Om Mol og Sørum går helt til topps i mesterskapet blir duoen Norges første verdensmestere i sandvolleyball. Bjørn Maaseide og Jan Kvalheim vant verdensserien sammenlagt i 1995. Den gang ble det regnet som et uformelt VM-gull.

Publisert: 12.06.19 kl. 13:20