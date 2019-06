VANT ETTER TRE TIMER: Rafael Nadal var suveren da han vant i Paris, igjen. Da seieren var i boks la han seg ned på grusen og tok til tårene. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Nadal knuste Thiem - og ble historisk med sin 12. seier i Paris

(Rafael Nadal-Dominic Thiem 6–3, 5–7, 6–1, 6–1) Den spanske gruskongen Rafael Nadal (33) tok sin 12. seier i French Open siden 2005 da ha slo østerrikske Dominic Thiem (25) på Roland-Garros i Paris.

Dermed kunne Nadal føye til Grand Slam-seier nummer 18 på sin allerede imponerende CV. Han har aldri tapt en finale i den berømte grusturneringen i Frankrikes hovedstad.

12 seirer i en og samme Grand Slam-turnering er historisk rekord.

Nadal og Thiem møttes i finalen i Det åpne franske mesterskap i fjor også. Da vant Nadal i tre strake sett, og spanjolen hadde det beste utgangspunktet for en reprise foran finalen denne gangen.

Fredag vant han 3–0 i sett over Roger Federer (37) i semifinalen, mens Thiem måtte spille sin semifinale over to dager - og ikke minst over fire timer og fem sett - før han lørdag ettermiddag kunne juble for seier over verdensener Novak Djokovic (32).

Thiem virket imidlertid svært uthvilt under innledningen av finale-bataljen. Første sett ble en forrykende affære, der østerrikeren - nummer fire på verdensrankingen - ikke sto noe tilbake for Nadal når det gjaldt den virtuose slagoppvisningen. Den var snakk om showtennis til tusen, til gjentakende stående applaus fra publikum.

Men etter flere serve-brudd, brøt Nadal til 5–3. Thiem ble tvunget til å ta ytterligere risiko, og dermed var det fort gjort. Men ikke for godt. Utholdenhets-maskinen Thiem var tilbake der han startet i andre sett på Philippe Chatrier-banen i Roland Garros-anlegget.

– Ja, det er lekkert fra Thiem, utbrøt Eurosports reporter da dundret inn ett poeng i egen serve på 4–4 i andre sett - før Nadal slo ballen i nettet fra backhand.

– En sjelden miss av Nadal, lød kommentaren - rett nok - fra samme hold.

Blankt game og 5–4 til Thiem. Da kokte det i arenaen og den franske dommeren måtte anmode «merci» om at publikum falt til ro. Det var ingen tvil om at det øynet en endring fra det vanlige utfallet, det vil si seier til Rafael Nadal.

Han slo tilbake umiddelbart: Blankt game.

Men så - sjokk, sjokk: Thiem med dobbelt settball i Nadals serve, og settseier 7–5 i østerriksk favør. I den pausen spiste Thiem litt, mens Nadal gikk i garderoben for å bytte t-skjorte. Tiden det tok benyttet Casper Ruuds sjefanalytiker Øivind Sørvald til å påpeke at «tempoet har gått litt ned» - og nå får vi et utrolig tredje sett.

– Rafael (Nadal) gjorde mer feil enn Thiem. Dette blir veldig spennende, mente Sørvald i et intervju i Eurosports sending ringside.

– En marerittstart på sett tre, kontret TV-kanalen med fra kommentatorbuen.

Nadal tok gamet uten å avgi poeng, i Thiems serve. I neste game og egen serve, gikk han til nett, dro til med stønn og kraft fra backhand og forehand - og plasserte stoppballer med lekende letthet og skru-skru-skru - langt fra nesen til Thiem (som beundrende viste sin motstander «tommelen opp» da det sto på som verst).

10 strake poeng til Nadal, ble til 11, 1–11 og 1–12 - og 3–0 i løpet av noen få minutter.

Fjerde sett startet med 6–1 som ballast fra det foregående for tittelforsvareren. Det lot på den annen side ikke til å tynge Thiem alt for mye. Han gikk selvsagt for et avgjørende femte sett, hans eventuelt andre kamp over fem sett i French Open. Problemet var bare det at Nadal «stepped up» sitt spill, igjen.

Etter to og en halv time hadde Nadal to bruddballer til 2–0 i Thiems serve. Den sjansen tok han godt vare på; Thiem «slumset» en vanligvis solid forehand ut over linjen bak «dommertårnet». Østerrikeren kunne ha brutt tilbake i neste game, men måtte til slutt - i det - kanskje innse at han nå var et stykke unna karrierens første Grand Slam-tittel.

– Det er så bra av Nadal. Han styrer mot en Roland Garros-tittel nummer tolv nå, uttalte Eurosports mann.

Det gjorde han i «Nadal-style». Med venstrehåndssleggen og serveess dunket han inn 4–1; to game-seirer fra - ja, nettopp: Historisk status.

Nadal satte punktum med 6–1 også i sett nummer fire etter drøyt tre timer.

Publisert: 09.06.19 kl. 18:13