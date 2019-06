Slik hyller Casper Ruud golfkometen: – Imponerende og inspirerende

PEBBLE BEACH, CALIFORNIA (VG) Hundrevis av barn ropte etter golfkometen Viktor Hovlands autograf før U.S. Open braker løs. Casper Ruud (20) kan ikke få skrytt nok av Hovland (21).

– Det Hovland presterer - og har prestert det siste året - er veldig imponerende og inspirerende, sier Ruud til VG før U.S. Open her på Pebble Beach Golf Links, 18 majestetiske golfhull som strekker seg langs Stillehavet i en bukt i fasjonable Monterey Peninsula i California.

Norges nye tennisstjerne følger golf tett. Da Hovland vant verdens største amatørturnering på nettopp Pebble Beach i august i fjor, så Ruud landsmannen på TV-skjermen i New York.

expand-left arrow-right HØYDEPUNKTER FRA STJERNERUNDEN: Viktor Hovland spilte den siste treningsrunden sammen med Rickie Fowler og Dustin Johnson.

– Han virker mentalt sterk og iskald i viktige situasjoner. Han har vist et enormt potensial og gode resultater. Og han virker ydmyk og sulten, noe jeg tror er to veldig viktige egenskaper om man skal lykkes, sier Ruud.

Han trekker også frem Hovlands 32. plass i Masters i april etter å ha gått tre av fire runder under par. Det var den beste scoren av en amatør i Masters på 58 år.

FØLGER GOLF: Casper Ruud følger golf tett. Han er også god kompis med Kristoffer Reitan, som spiller på Europatouren i golf. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Voldsomt imponerende. Golf og tennis er vel verdens to største individuelle idretter. Jeg tror ikke folk som aldri har prøvd å spille golf har noen som helst anelse hvor krevende det er - og hvor gode de beste i verden er, sier Casper Ruud.

Hovland har fått seg et stort navn i Golf-USA. Onsdag spilte han treningsrunde med de amerikanske superstjernene Dustin Johnson og Rickie Fowler.

Sent torsdag kveld norsk tid spiller han i en såkalt «featured group» sammen med verdensener Brooks Koepka og den europeiske Ryder Cup-helten Francesco Molinari.

MARKERER SEG: Viktor Hovland på greenen på hull 18 på Pebble Beach. Han spiller med mange store navn. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ikke helt fornøyd

Da han var ferdig med onsdagens treningsrunde, sto hundrevis av barn – og flere voksne – og ropte etter Johnson, Fowler og den 21-årige Oslo-gutten.

«Viktor, Viktor, Viktor»!

– Det var ganske vilt, sier Hovland med et smil.

Han trives i dette selskapet, men han fikk noe å bryne seg utpå banen. Blant annet slo han ballen ut i det seige, fryktede gresset. Fra der er det knapt mulig å komme seg til greenen.

– Da blir det tøft. Det kommer også an på hvordan ballen ligger. Men ja, du må være i fairway, sier Hovland, som snakker om å minimere feilene.

Samtidig sier han i kjent stil at «jeg har ikke slått ballen så veldig bra i det siste».

POPULÆR NORDMANN: Slik så det ut da Viktor Hovland kom av banen etter å ha spilt ni treningshull med Dustin Johnson og Rickie Fowler. Foto: Thomas Nilsson / VG

Blir proff

Etter U.S. Open, blir Hovland proff.

– Det er litt trist. Jeg savner gutta på collegelaget og være i team. Men å ha siste turnering som amatør på Pebble Beach….det blir ikke så veldig mye bedre enn det.

En annen som koser seg i Monterey-bukten, er 22 år gamle Andreas Halvorsen fra Larvik.

Han klarte på mirakuløst vis å kvalifisere seg til U.S. Open. Over 8600 spillere prøvde.

– Du får ikke en større scene med tanke på media og publikum. Men så kommer ikke noen til å være her for å følge meg heller. Sånn sett er det ikke noe press for min del, sier Halvorsen til VG med et smil.

HISTORISK BILDE: For første gang spiller to norske herregolfere i en Majorturnering i golf sammen. Viktor Hovland (til venstre) og Andreas Halvorsen slår av en prat på treningsgreenen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han gleder seg til å spille U.S. Open som normalt har svært tøffe spilleforhold og er kjent som «den tøffeste testen i golf».

Halvorsen bor i Jupiter i Florida og spiller for tredje året på den latinamerikanske touren.

Publisert: 13.06.19 kl. 17:19