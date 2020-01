VENNER: 29. desember omfavnet de to NBA-profilene hverandre på sidelinjen under en kamp mellom Los Angeles Lakers og Dallas Mavericks. I 20 år var Kobe Bryant Lakers’ ansikt utad. Nå er det LeBron James som bærer den karakteristiske drakten. Foto: John McCoy / Getty Images North America

LeBron om rivalen, vennen og legenden: – Jeg er knust, min bror

De var rivaler på parketten, men venner utenfor. Nå snakker LeBron James (35) for første gang om nyheten som søndag rystet en hel idrettsverden.

«Du fortsetter å utvikle idretten. All respekt min bror».

Det ble Kobe Bryants siste offentlige ord. Tweeten var til mannen som har tatt over stjernestatusen i den gule og lilla Lakers-drakten, LeBron James.

James og Bryant er de to største basketstjernene verden har sett på denne siden av årtusenskiftet. Søndag mistet vi én av dem. Kobe Bryant (41) omkom i en helikopterulykke med sin datter Gianna (13).

Mens mange profilerte idrettsstjerner uttrykte sin sorg i sosiale medier søndag kveld, var det stille fra LeBron James. Natt til tirsdag skriver stjernen i et hjerteskjærende innlegg på Instagram at han snakket med Bryant søndag – like før han omkom i helikopterstyrten.

– Jeg er ikke klar, men her kommer det: Jeg sitter her og prøver å skrive noe, men hver gang jeg prøver, begynner jeg å gråte igjen når jeg tenker på deg, niesen Gigi og vennskapet/båndet/brorskapet vi hadde!

James skriver at han sist hørte Bryants stemme søndag morgen før han selv reiste fra Philadelphia for å vende hjem til Los Angeles.

– Jeg hadde aldri trodd at dette skulle bli vår siste samtale. Jeg er knust, min bror!! Jeg elsker deg, storebror. Tankene mine går til Vanessa og barna. Jeg lover deg at jeg vil ta vare på arven din, mann! skriver basketspilleren og fortsetter:

– Vær så snill å gi meg styrke fra himmelen og pass på meg. Jeg tar ansvaret her. Det er så mye mer jeg ønsker å si, men jeg klarer det ikke nå. Jeg kan ikke komme meg gjennom det. Til vi møtes igjen, min bror!!

Slik reagerte Lebron minutter etter han fikk dødsbudskapet:

Den tragiske helikopterulykken skjedde bare timer etter at Lebron James hadde passert Lakers-legenden på listen over totale poeng i NBA. I Bryants hjemby Philadelphia, for Bryants gamle lag Lakers. På skoene sto det «Mamba 4 Life».

Etter kampen snakket James om hva Kobe «Black Mamba» Bryant hadde betydd for ham, og om møtet med forbildet som tenåring.

– Jeg bare lyttet. Jeg prøvde bare å suge til meg alt jeg kunne. Jeg husker én ting han sa, at hvis du vil bli god i noe, og bli en av de beste, så må du jobbe hardt for det, sa James etter kampen ifølge NBA.com.

Natt til meldte NBA at tirsdagens kamp mellom Bryants tidligere lag LA Lakers og LA Clippers i Staples Center er utsatt, av respekt for spillerne som sørger over Bryants bortgang.

Poenglisten, NBA Kareem Abdul-Jabbar – 38,387 Karl Malone – 36,928 LeBron James – 33,655 Kobe Bryant – 33,643 Michael Jordan – 32,292

I 2008 og 2012 ble de olympiske mestere sammen med USA, men stort sett har de vært motstandere på parketten. LeBron James har løftet både Cleveland Cavaliers og Miami Heat til NBA-titler, mens Kobe Bryant i samme tidsrom skaffet Lakers fem titler.

To år etter at Kobe Bryant valgte å legge fra seg basketballen, tok James valget som nå knytter de to legendene enda tettere sammen. Han tok med talentet sitt til Los Angeles, og ble Lakers-spiller.

Foreløpig har ikke det betalt seg i pokaler, men Lakers leder nå Western-avdelingen, og det kan tenkes at 35-åringen kommer til å spille ekstra hardt resten av denne sesongen. For rivalen, vennen og legenden «Black Mamba».

RIVALER: LeBron James og Kobe Bryant spilte mot hverandre mange ganger i NBA. Her i en kamp fra avskjedsesongen til Bryant i 2016. Foto: USA Today Sports / X02835

Michael Jordan, regnet som tidenes beste basketballspiller, kanskje kun truet av nettopp Kobe Bryant og LeBron James, kom også med en rørende melding søndag kveld.

– Jeg elsket Kobe. Han var som en lillebror for meg. Ord kan ikke beskrive smerten jeg føler nå, sa han i en skriftlig uttalelse.

Mannen som troner øverst på listen over NBA-poeng er også en tidligere Lakers-spiller, Kareem Abdul-Jabbar. Han la også ut en tweet søndag.

– Mange vil huske Kobe som en utrolig atlet som inspirerte en hel generasjon basketballspillere. Men jeg vil alltid huske ham som en mann som var mye mer enn en atlet, skrev han.

Og han er ikke den eneste Lakers-legenden som har uttrykt seg.

Magic Johnson omtalte Bryant som «venn, legende, ektemann, sønn, bror, Oscar-vinner og tidenes største Lakers-spiller», og skrev det var vanskelig å akseptere nyheten. Shaquille O'Neal, som tidligere har hatt et turbulent forhold til Bryant, la ut fire bilder av de to sammen og skrev at «ingen ord kan uttrykke smerten jeg føler».

Rørende ord fra store Lakers-spillere, men Kobe Bryant vil stå igjen som den største.

Mannen som dessverre bare ble 41 år gammel spilte 1346 kamper, scoret 33,643 poeng, og har fått begge draktnumrene sine, 8 og 24, fredet.

Kobe Bryant er Los Angeles Lakers.

